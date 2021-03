In je eigen huis moet je je thuis kunnen voelen. Een thuis is sfeervol, veilig en gezond. Je kan er alles aan doen om meer woonplezier uit jouw woning te halen: een leuk kleurtje op de muur, leuke meubels, maar heb je weleens naar de ruiten gekeken? Je kunt namelijk meer uit jouw ruiten halen dan je denkt! Ik vertel je graag hoe je nog meer woonplezier kunt halen uit je huis met behulp van goede ruiten.

Een goed geïsoleerd huis met dubbel glas

Je lekker voelen in je eigen huis begint al met een aangename temperatuur. Niemand wil immers kou lijden in zijn of haar eigen woning. Dus velen zetten de verwarming bij veel kou en tocht in de woning lekker hoog en ploffen met een dekentje op de bank. Maar daarmee is de oorzaak van het probleem niet opgelost. De oorzaak van kou en tocht is namelijk in bijna alle gevallen een slecht geïsoleerde woning. Herken je het gevoel van tocht als je voor of in de buurt van het raam zit? Dan zijn je ruiten niet goed geïsoleerd. Gelukkig is het goed op te lossen met behulp van isolerend dubbel glas: HR++ glas. Dit glas is het best isolerende glas van dit moment. Door je oude glas te vervangen heb je vaak binnen één dag al een duurzamere woning met een hoger wooncomfort. Niet te vergeten scheelt het ook een hoop op je energierekening.

Goed ventileren zorgt voor een gezonde woning

Het coronavirus heeft veel mensen het belang van goede ventilatie laten inzien. Geheel terecht. Goede ventilatie zorgt namelijk voor een constante frisse luchtstroom. Het voorkomt namelijk kwaaltjes als hoofdpijn en problemen aan de luchtwegen. Maar het zorgt ook voor een gezonde woning. Door goede ventilatie maak je de kans op schimmels aan de muren een stuk kleiner. Wat natuurlijk gezond is voor je woning en voor jezelf. Met behulp van ventilatieroosters in het glas kun je al snel je woning beter ventileren. Je zou misschien denken “ik kan toch ook een raampje openzetten?” Dat klinkt logisch, maar een raam open zetten is totaal niet inbraak veilig. Daarnaast zal je in de winter je raam niet wagenwijd open willen zetten omdat dat veel te koud is. Met een ventilatierooster heb je gecontroleerde frisse lucht die in de winter niet te koud is.

Meer privacy met figuurglas en matglas

In je eigen woning wil je je thuis kunnen voelen. Een beetje rust en privacy is daarbij ook erg gewenst. Zeker als je aan een drukke weg woont waar veel voetgangers en fietsers langskomen. Een beetje roering op straat kan misschien gezellig zijn, maar al die pottenkijkers geven niet echt een gevoel van rust en privésfeer in je woning. Het juiste glas kan daarbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan figuurglas of matglas. Deze glassoorten zorgen ervoor dat mensen niet naar binnen kunnen kijken, zonder enig lichtverlies. Zowel figuurglas als matglas kan in combinatie met dubbel glas en ventilatieroosters. Zo kun je een goed geïsoleerde woning creëren met voldoende privacy en ventilatie.

Ben jij helemaal overtuigd door dit artikel en wil je meer woonplezier uit je woning halen? Dan moet je een glaszetter inschakelen. Zo’n glaszetter kijkt of jouw gewenste glas of rooster in de bestaande kozijnen passen. Vervolgens meet hij het glas in en bestelt hij het glas. Een aantal dagen later plaatst hij het glas en werkt hij de boel netjes af. Daarna kun je weer heerlijk genieten van jouw woning.