Een patchkast, ook wel serverkast genoemd, is een must voor iedere ondernemer of organisatie. Internet is onmisbaar geworden en voor het tot stand brengen van een goede betrouwbare verbinding is een combinatie van verschillende apparatuur nodig; een netwerkoplossing. Omdat deze netwerkoplossingen erg belangrijk zijn, is het noodzaak dat deze veilig en overzichtelijk worden opgeborgen. Hiervoor wordt een serverkast gebruikt.

Een goede serverkast biedt voldoende ruimte aan al uw netwerkaccessoires. Daarom zijn serverkasten in meerdere afmetingen en groottes verkrijgbaar.

Soorten serverkasten

Serverkasten zijn voorzien van een 19 inch profiel (48,26cm). Veel apparatuur kan daardoor zonder problemen in dit profiel van de kast geplaatst worden. De minimale breedte van een kast is 600mm, want naast ruimte voor het profiel is er ook ruimte nodig voor de montage van de apparatuur. Bij kasten van 800m is er zelfs extra montageruimte, ook zijn deze kasten voorzien van een verticale kabelgoot waarin u de bekabeling netjes kunt afwerken.

Naast 19 inch profielen zijn er ook serverkasten met 10 inch (25,4cm) profielen. Deze 10 inch kasten zijn zeer geschikt voor kleinere netwerkopstellingen.

De hoogte van een serverkast is afhankelijk van uw wensen betreft uw totale netwerkoplossing. De hoogte wordt aangegeven in ‘Units’, er wordt altijd geadviseerd om een kast aan te schaffen met meer units dan op dit moment benodigd zijn, wegens eventuele uitbreiding in de toekomst.

Welke serverkast kies ik?

Of u kiest voor een wandkast of een staand model is afhankelijk van uw wensen. Een wandkast is compacter en kan gemakkelijk gemonteerd worden onder bijvoorbeeld een bureau. Het spreekt voor zich dat een wandkast minder ruimte heeft voor het opbergen van veel apparatuur. Een staande serverkast is daar dan geschikter voor. Ze zijn minder compact dan een wandkast, maar kunnen veel en diepe apparatuur huisvesten.

Als er veel warmte winnende apparatuur geplaatst wordt in een serverkast is het wijs om te kiezen voor een geperforeerde deur. Een glazen deur is een goede optie voor als er minder warmte winnende apparatuur in uw kast geplaats wordt. Een glazen deur houdt het geluid meer tegen en ook stof krijgt minder kans om in de kast terecht te komen.

Laat u adviseren

Een serverkast kopen is een lange termijn investering in de automatisering van uw bedrijf. Het advies is dan ook om rekening te houden met een eventuele groei in de toekomst en u vooraf goed te laten adviseren.