Casino spellen zoals poker, roulette en blackjack zijn natuurlijk niet alleen voor normale stervelingen bijzonder leuk om te spelen. Ook diverse beroemdheden uit binnen en buitenland laten zich vaak aan de speeltafels zien.

Over de casino voorliefde van deze vijf (inter)nationale VIPS wist je wellicht nog niets! Lees daarom snel verder om hun verhaal te horen.

Ben Affleck

Bij Ben Affleck gaat de voorliefde voor met name blackjack en poker spelen wel erg ver. De acteur die onder andere Batman vertolkte op het witte doek is zelfs verbannen uit diverse casino’s in Las Vegas. Bij het spelen van blackjack deed hij namelijk aan kaarten tellen. Op deze manier schijnt Affleck rond een miljoen dollar in twee dagen bij elkaar te hebben gegokt.

Daarnaast doet hij vaak mee aan grote pokertoernooien en hij was hij een vaste gast bij de celebrity pokeravonden van Molly Bloom. Deze dame organiseerde pokertoernooien in New York en kreeg hierbij veel A-listers over de vloer. De bekende film Molly’s Game is op haar levensverhaal gebaseerd.

Matt Damon

Een andere beroemdheid die zich hier graag liet zien was Matt Damon. In tegenstelling tot zijn maat Ben Affleck weet Damon zijn impulsen wat beter onder bedwang te houden. De rustige Amerikaan schijnt aardig veel te gokken in casino’s, maar hij doet dit minder extreem dan Affleck en komt daarom minder vaak in de roddelbladen. Wie hem tegenkomt aan de pokertafels mag echter wel uitkijken. Hij heeft al meerdere keren een groot toernooi op zijn naam geschreven.

Michael Jordan

De voormalig topbasketballer hield zich bezig met een andere manier van gokken. Jordan sloot namelijk vooral sportweddenschappen af. De superster deed dit zelfs zo vaak en voor zulke hoge bedragen dat het mogelijk zijn carrière vroegtijdig heeft beëindigd.

Nelly

Rapper Nelly was net als de eerder genoemde Damon en Affleck een vaste gast bij de pokeravond van Molly Bloom. De Amerikaan deed later onder meer mee aan de World Series of Poker en aan diverse grote toernooien van organisatie Pokerstars. Hoewel hij geen wereldster is in dit spel doet hij zeker leuk mee!

Alberto Stegeman

Een echte Nederlandse celebrity om de lijst mee af te sluiten. Misdaadverslaggever Alberto Stegeman kan ook aan de pokertafels iedereen om de tuin leiden. Zijn verdiensten met het spelen van dit casino spel staan intussen ruim boven de 350.000 euro en daarmee is het een van de beter verdienende spelers van Nederland.