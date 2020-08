Als influencer in spe wil je natuurlijk graag mooie foto’s maken en de juiste onderwerpen bespreken. Het is dan ook heel belangrijk dat je eens wat verder gaat kijken dan wat je om je heen ziet. Verdiep je bijvoorbeeld eens in kunst! Het is tegenwoordig heel erg in om iets over spraakmakende kunstwerken te schrijven. Overal in de publieke ruimte vind je kunstwerken, op straat, op pleinen en ga zo maar door. Het is dus goed om te kijken naar deze kunstwerken en zelf je mening erover te geven. Kunst wordt ook vaak cadeau gedaan. Een heel leuk idee voor bedrijven is bijvoorbeeld het geven van een kunstwerk tijdens de kerstperiode. Er zijn tal van kerstpakket ideeën waar jij over kunt schrijven. Ook is het heel leuk om een mooi beeld cadeau te geven aan vrienden of familie. Een kunstwerk gaat namelijk lange tijd mee, dus het is een cadeau ook voor de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan een bronzen beelden huwelijk cadeau! Je kunt vooral ook laten weten welke beelden jij zelf zou geven aan iemand. Wat is tegenwoordig helemaal in om thuis te hebben staan? Een beeldhouwwerk van een apart materiaal zorgt altijd voor gespreksstof. Ook een mooie felle kleur of juist een afwijkende maat kan heel goed staan in elke woonkamer.

Maak de juiste kunstfoto’s

Wanneer mensen iets aan hun volgers willen laten zien, moeten er natuurlijk mooie foto’s gemaakt worden. Er zijn tal van voorbeelden voor het goed fotograferen van kunst. Zet het kunstwerk bijvoorbeeld tegen een mooie achtergrond of ga er mee op stap. Zie de wereld als het ware door de ogen van jouw kunstwerk! Ook voor tuinbeelden is dit een leuk idee. Je kunt een hele serie maken over verschillende mooie tuinen en de beelden die er staan. Beelden in de tuin zijn erg geliefd en veel mensen hebben dan ook tuinbeelden thuis. Het is niet noodzakelijk om een hele grote tuin te hebben. Je moet alleen weten hoe je de beelden goed combineert met beplanting. Zet het beeld altijd op een zichtbare plek in de ruimte, het liefst op een mooie verhoging.

Iets nieuws laten zien

Voor een blog of leuke post is het altijd goed wanneer je iets nieuws laat zien. Het is dus de bedoeling dat je snel kunt kijken waar je allemaal over kunt vertellen. Kunst is altijd actueel en er is ook altijd wel een kunstenaar die iets nieuws heeft bedacht en waar jij aandacht aan kunt besteden. Vooral het idee achter het kunstwerk is van belang. Hierdoor gaan mensen anders naar kunst kijken en je kunt ze daardoor ook echt wat leren. Binnen de kortste keren zullen jouw volgers alles graag bekijken en meer willen weten.