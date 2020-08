Het juiste smartphone hoesje vinden is lastiger dan men vaak denkt. Natuurlijk kun je eenvoudig een kwalitatief en stijlvol hoesje vinden. Echt uniek is deze echter niet. Vaak lijkt het wel alsof we een keuze moeten maken tussen een kwalitatief hoesje óf een trendy hoesje. Bij Casimoda waren ze van mening dat dit echt anders moest. Hoesjes ontwerpen bij Casimoda is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Met behulp van hun handige ontwerptools is het voor iedereen mogelijk om het hoesje geheel naar eigen wens samen te stellen. Laat je creativiteit de vrije loop.

Maak je een hoesje met naam? Foto? Of ben je van plan om het gehele hoesje zelf te ontwerpen, zonder het gebruik van de hulptools die je bij Casimoda kunt vinden? Jij bepaalt. Kwalitatief en trendy. Voor iedereen en voor elk moment.

Ontwerpen van eigen hoesje: nog nooit zo gemakkelijk geweest

Hoewel het ontwerpen van een eigen hoesje wel heel verleidelijk klinkt, zullen veel mensen bang zijn dat dit niet voor hun weggelegd is. Het ontwerpen van een uniek hoesje mag niet al te lastig zijn. Dat begrijpen ze bij Casimoda. Daarom hebben zij hun uiterste best gedaan om hun ontwerpprogramma’s zo gemakkelijk mogelijk te laten. Zo beschik je uit standaard templates om de basis van jouw ontwerp gemakkelijk en snel te leggen. Het grootste voordeel hiervan? Je hebt geen speciale kennis of ervaring in Photoshop nodig om een mooi hoesje te ontwerpen. Een hoesje ontwerpen is dankzij deze ontwerptools voor werkelijk iedereen mogelijk.

Maak simpelweg keuze uit één van de honderden verschillende templates en voeg enkel nog je naam, foto, initialen of leuke symbolen toe om het ontwerp echt eigen te maken. Casimoda zorgt ervoor dat het op het kwalitatieve hoesje wordt gedrukt en jij beschikt over een ware (zelfgemaakte) eyecatcher.

Zo verwerk je je eigen persoonlijkheid in het hoesje

Natuurlijk begrijpen we heel goed dat een hoesje vanuit het niets maken geen eenvoudige opgave is. Gelukkig heeft Casimoda daarom ook enorm veel verschillende basis templates in hun ontwerptools opgenomen. Dit kan je dan ook gemakkelijk als uitgangspunt gebruiken. Het plaatje maak je compleet door hier een stukje van je eigen persoonlijkheid in te verwerken. Kies bijvoorbeeld voor een afbeelding van je favoriete acteur, gebruik je favoriete quote of plaats je eigen naam, initialen of een foto van je kinderen op het hoesje. Zo verwerk je eenvoudig je eigen persoonlijkheid in het hoesje.

Geheel zelf samenstellen

Er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die wél over voldoende creativiteit beschikken om het hoesje geheel zelf samen te stellen. Ook dit is uiteraard mogelijk. Met behulp van het handige ontwerpprogramma kan jij eenvoudig de Picasso in je loslaten. Met enkele klikken stel jij het hoesje van je dromen samen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Laat je creativiteit de vrije loop en laat je verbluffen door het resultaat!

Het grootste voordeel van een eigen samengestelde hoesje is dat je je telefoon als geen ander kunt onderscheiden. Je zal deze nooit meer kwijtraken en mensen kunnen direct zien van wie deze is. Het geeft karakter aan je smartphone en zal niet alleen dienen als eyecatcher, maar ook als ware accessoires. Deel je creaties met de rest van de wereld en bescherm tegelijkertijd je telefoon. Mooier kan niet!