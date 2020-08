Je zou misschien verwachten dat websites met nieuwsberichten het meest bezocht worden. In Nederland is dat in elk geval niet zo, want dan zouden de belangrijkste nieuwsportalen bovenaan in de ranglijst van meest bezochte websites moeten staan. In de hele top tien komt echter geen nieuwsportaal voor. Waar Nederland dan wel massaal naartoe surft? Vooral sociale media zijn populair, maar de best bezochte website is nog altijd Google, want die staat zelfs twee keer in de hoogste regionen van de lijst. Dat komt omdat zowel de internationale versie Google.com als de Nederlandse equivalent Google.nl heel vaak worden geraadpleegd.

De top 10 van juli 2020

Elke maand worden alle gegevens met betrekking tot websitebezoeken verzameld en weergegeven in een top 10. In juli 2020 zag de lijst er voor Nederland als volgt uit:

01. Google.com

02. Youtube.com

03. Facebook.com

04. Google.nl

05. Funda.nl

06. Twitter.com

07. Instagram.com

08. Live.com

09. Bol.com

10. Marktplaats.nl

Dat Google zo hoog en zelfs twee keer in de lijst staat, viel natuurlijk te verwachten. Het Amerikaanse bedrijf is marktleider in online zoekopdrachten en heeft daar een indrukwekkend imperium omheen gebouwd. Ook de hoge positie van Youtube wekt nauwelijks verbazing. Geleidelijk is die website, overigens ook eigendom van Google, verworden tot het ultieme platform voor zowel het bekijken en delen van video’s als het luisteren naar muziek. Voor de meeste mensen is de hoogte van het dataverkeer allang geen beperking meer. Wie tot de conclusie komt dat het bestaande abonnement niet meer voldoende aansluit bij de behoeften, vindt via internetvergelijken.nl eenvoudig het voordeligste pakket dat nodig is om ongestoord te kunnen surfen zonder beperkingen.

Sociale media sterk vertegenwoordigd

Dat Nederland nog altijd flink in de ban is van sociale media, blijkt wel uit het feit dat maar liefst drie sociale netwerken een plekje in de top 10 veroverd hebben. Facebook staat voorop, maar ook Twitter en Instagram doen het goed. Er zijn mensen die er hun tv- abonnement voor hebben opgezegd en in plaats daarvan veel tijd doorbrengen op dit soort netwerken. Anderzijds zie je ook dat veel mensen juist via de sociale media reageren op wat ze gezien hebben op televisie.

Handelsgeest

Nederland is al van oudsher een handelsnatie geweest. Al eeuwen geleden speelden de Nederlandse handelsorganisaties een grote rol op het wereldhandelstoneel. Dat we nog steeds veel handelen, blijkt vooral uit de noteringen van Marktplaats.nl en Bol.com.