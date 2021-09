Merk je dat het lezen van de ondertiteling op tv steeds lastiger wordt? Of lijken de lettertjes op je telefoon steeds kleiner? Misschien is het tijd voor een bril. Of ga je toch voor contactlenzen? Het maken van een keuze tussen een bril en contactlenzen is niet altijd even makkelijk. Daarom helpen wij je op weg door de voor- en nadelen van een bril en contactlenzen voor je op een rijtje te zetten.

De voordelen van een bril

Geen terugkerende kosten . Als je kiest voor een bril, dan betaal je één keer een (groot) bedrag. Als je zuinig met je bril omgaat, kun je er jaren mee vooruit. Kies je voor lenzen, dan heb je meestal elk jaar met kosten te maken.

. Als je kiest voor een bril, dan betaal je één keer een (groot) bedrag. Als je zuinig met je bril omgaat, kun je er jaren mee vooruit. Kies je voor lenzen, dan heb je meestal elk jaar met kosten te maken. Weinig onderhoud . In tegenstelling tot contactlenzen, hoef je een bril niet elke dag schoon te maken.

. In tegenstelling tot contactlenzen, hoef je een bril niet elke dag schoon te maken. Fashion statement. Een mooie bril die perfect past bij jouw gezicht en jouw stijl, kan de sterke punten van je gezicht benadrukken en je outfit nét dat beetje extra geven.

De nadelen van een bril

Hoge eenmalige aanschafkosten . Een bril kan best prijzig zijn, zeker als je voor een multifocale bril gaat of kiest voor aanvullende glasopties. Tip: check altijd of je recht hebt op een vergoeding door je zorgverzekeraar.

. Een bril kan best prijzig zijn, zeker als je voor een multifocale bril gaat of kiest voor aanvullende glasopties. Tip: check altijd of je recht hebt op een vergoeding door je zorgverzekeraar. Beslagen brillenglazen . Als je ‘s winters van buiten naar binnen gaat, als je een mondkapje draagt of als je een bord met warm eten voor je neus hebt: voor je het weet, is je bril beslagen. Irritant!

. Als je ‘s winters van buiten naar binnen gaat, als je een draagt of als je een bord met warm eten voor je neus hebt: voor je het weet, is je bril beslagen. Irritant! Een bril kan in de weg zitten . Heb je een actieve leefstijl en sport je veel? Dan kan een bril lelijk in de weg zitten of afzakken.

. Heb je een en sport je veel? Dan kan een bril lelijk in de weg zitten of afzakken. Losse zonnebril op sterkte nodig. Als je een bril draagt, dan wil je natuurlijk ook buiten goed zicht. Een zonnebril op sterkte kan, net als een gewone bril, best duur zijn. Tip: een overzetzonnebril is een betaalbaar alternatief voor een zonnebril op sterkte.

De voordelen van contactlenzen

Geen hoge eenmalige aanschafkosten . Als je kiest voor lenzen, verspreid je de kosten over een langere periode. Je hoeft dus niet in één keer een (groot) bedrag af te rekenen.

. Als je kiest voor lenzen, verspreid je de kosten over een langere periode. Je hoeft dus niet in één keer een (groot) bedrag af te rekenen. Altijd en overal vrij zicht . Je hebt geen last van een bril die afzakt of in de weg zit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

. Je hebt geen last van een bril die afzakt of in de weg zit, bijvoorbeeld tijdens het sporten. Geen zonnebril op sterkte nodig. Als je kiest voor contactlenzen, kun je gewoon een normale zonnebril zonder sterkte dragen.

De nadelen van contactlenzen

Wennen kost tijd . Wennen aan contactlenzen duurt langer dan wennen aan een bril. Ook moet je even handig worden in het in- en uitdoen van contactlenzen.

. Wennen aan contactlenzen duurt langer dan wennen aan een bril. Ook moet je even handig worden in het in- en uitdoen van contactlenzen. Terugkerende kosten . Meestal koop je contactlenzen voor een half jaar. Dat betekent dat je elk half jaar te maken hebt met terugkerende kosten. Je moet dus ook onthouden wanneer je nieuwe contactlenzen moet kopen. Gelukkig kan lenzen bestellen bij veel opticiens online en sommige opticiens bieden een abonnement aan, zodat je nooit zonder lenzen zit.

. Meestal koop je contactlenzen voor een half jaar. Dat betekent dat je elk half jaar te maken hebt met terugkerende kosten. Je moet dus ook onthouden wanneer je nieuwe contactlenzen moet kopen. Gelukkig kan bij veel opticiens online en sommige opticiens bieden een abonnement aan, zodat je nooit zonder lenzen zit. Onderhoud. Maandlenzen moet je elke dag na het dragen schoonmaken met lenzenvloeistof. Heb je daar geen tijd voor of geen zin in? Kies dan voor daglenzen. Die draag je één dag, waarna je ze weggooit. Daglenzen zijn daarom wel iets duurder dan maandlenzen.

Laat je adviseren bij een opticien

Heb je hulp nodig bij het maken van de juiste keuze? Ga dan langs bij een opticien bij jou in de buurt. Daar helpen ze je graag verder.