Opstaan met het gevoel dag de nacht nog moet beginnen. Uren naar het plafond staren. Woelen. En vervolgens niet meer weten hoe je een nieuwe dag door moet komen. Slaapproblemen kunnen niet alleen ontzettend vervelend zijn, maar hebben ook nog eens enorme schadelijke effecten op de geest en fysieke gezondheid van de mens. Hoewel er niemand is die deze pijn even weg kan nemen, kan het wel fijn zijn om te merken dat je niet alleen bent. Gedeelde smart is halve smart, nietwaar? Wist je bijvoorbeeld dat meer dan een kwart van de wereldbevolking met chronisch slaap tekort te maken heeft? Dit betekent ook dat er veel slaapproblematiek onder beroemdheden heerst. Maar hoe komt dit dan? Zij beschikken immers over een luxe matras, boxspring en noem maar op. Waarom kunnen zij dan ook de slaap niet vatten?

De Nederlandse bevolking ligt massaal wakker

Voel je vooral niet alleen als je weer eens een gehele nacht naar het plafond hebt gestaard en liter koffie aan het drinken bent om wakker te blijven. Je bent echt niet alleen. Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat ruim tien procent van de Nederlanders zeer slecht tot niet slaapt. Dan is er ook nog een groot percentage wat toegeeft met momenten zeer slecht te slapen, maar ook een aantal goede nachten hebben. Kortom, grote kans dat er op hetzelfde moment dat jij wakker ligt ook nog een heel aantal mensen naar hun plafond aan het staren zijn. Misschien zelfs wel die ene collega die altijd zo energiek lijkt of je buurman die je juist zo vriendelijk groet in de ochtend. De statistieken liegen er helaas niet om.

Natuurlijk gun je het niemand. Slaap tekort kan immers een groot effect op de mentale- en fysieke gezondheid hebben. Toch is het wel een prettig idee dat als jij je onder je dekbed van weidswonenenslapen.nl verschuilt en weer beseft dat de nacht niets gaat worden, een paar huizen verderop dezelfde struggle aanwezig is.



Ook beroemdheden hebben, ondanks hun zogenaamde perfecte leventje, ook veel last van slapeloze nachten. Wij bespreken hieronder de bekendste beroemdheden met slaapproblematiek.

3 beroemdheden met slaapproblemen

Michael Jackson

Dit is misschien wel het schoolvoorbeeld van iemand met een chronisch slaap tekort. Hetgeen wat Michael Jackson deed is echter natuurlijk niet aan te raden. Hij betaalde zijn dokters enorme bedragen om hem iedere nacht in kunstmatige coma te brengen. Dit omdat hij gek werd van het feit dat hij zo slecht kon slapen. Dit benadrukt maar weer wat te weinig slaap voor het lichaam kan betekenen.

George Clooney

George Clooney, ondanks zijn respectabele leeftijd vallen veel vrouwen nog steeds in katzwijm voor hem. Zijn uitspraak ‘Nespresso, what else?’ is waarschijnlijk bij iedereen bekend. Maar wist je dat George ook een gigantisch slaapprobleem heeft. In een interview met een Amerikaans tijdschrift gaf hij toe dat hij zeer slecht de slaap kan vatten. Ook doorslapen is er meestal niet bij. Hij wordt gemiddeld maar liefst 5 tot 10 keer per nacht wakker.

Prinses Astrid

Prinses Astrid van België is openlijk voor haar slaapproblemen uit gekomen. Dat kon ook bijna niet anders meer. Jarenlang verscheen ze niet meer in het openbaar door haar enorme slaapproblematiek. Ze moest zich zelfs laten behandelen voordat ze haar reis naar Zuid-Amerika kon voortzetten.

Zoals je kunt lezen, ben je zeker niet de enige met slaapproblemen. Zelfs de grootste sterren, die op het eerste gezicht alles lijken te hebben, hebben vaak te maken met een groot slaaptekort. Laat het echter niet op zijn beloop laten. Slaaptekort kan enorme gevolgen voor de gezondheid hebben. Investeer daarom in een goed matras, 4 seizoenen dekbed en een kwalitatief hoofdkussen. Zo is de basis om te gaan slapen goed. Helpt dit nog niet voldoende? Schakel dan deskundige hulp in!