De ene sporter is de ander niet, en dat is goed terug te zien in iemands liefde (of het gebrek daaraan) voor de sportschool. Waar sommigen het liefste elke dag wel een keertje de gym binnen lopen, is de sportschool voor de ander de belichaming van de hel. Sporten is goed voor het lichaam én de geest, dat valt niet te ontkennen, maar toch verkiezen velen liever de bank boven de loopband. En dat terwijl fitness juist de beste vorm van beweging kan zijn voor de ferventste sporthaters. 4x waarom fitness eigenlijk voor iedereen de perfecte sport is.

Altijd en overal

Fitness kan je altijd overal beoefenen. Hoe fijn is het niet je hele dag te hoeven bouwen om wanneer je gaat sporten? In ons drukke leven hebben we echt wel wat anders om ons zorgen over te maken. Bij grote ketens als Basic-Fit zijn de openingstijden flexibel, waardoor je van elk gaatje in je agenda een mogelijkheid kan maken om in beweging te komen.

Intens of juist niet

En wanneer je dan die keuze hebt gemaakt om lekker te gaan sporten, is het aan jou om de intensiteit van je workout te bepalen. Een lange dag op je werk gehad? Misschien heb je zin om even goed uit te razen. Maar ook als je minder trek hebt in een intense training, kan je terecht in de sportschool Tilburg. Met fitness kan je namelijk ook gewoon oefeningen doen die wat minder stressvol voor je lichaam of geest zijn. Wanneer je een teamsport beoefend, wordt er toch wel van je verwacht altijd 100% te geven. Met fitness hoef je je daarover geen zorgen te maken.

Precies zoals jij dat wil

Voortbordurend op het vorige punt, kan je bovendien je hele workout zelf vorm geven wanneer je fitnest. Misschien wil je werken volgens een sportschema, of stel je die zelf samen – of kijk je simpelweg waar je op dat moment trek in hebt. Dat kan de ene dag een volledige les bij een instructeur zijn, de ander een uur goed pompen en wéér een ander alleen maar even een rondje op de loopband. Jij bepaalt hoe je je tijd spendeert, en niemand vertelt je hoe je het moet doen.

Handvatten en groepslessen

Wil je wél wat meer begeleiding, is dit natuurlijk ook mogelijk. Een sportschool biedt je handvatten door het grote aanbod in trainers wat aanwezig is. Daarnaast kan je natuurlijk door in gesprek te komen met andere sporters, ook veel van elkaar leren. Wie weet, misschien levert het je wel een nieuwe sportbuddy op!

Dit is ook een reden om een keer een groepsles te proberen. Sowieso levert een groepsdruk een andere dynamiek op (en zorgt het ook voor een stok achter de deur om tóch te gaan) en kan het ook gewoon heel gezellig zijn om het sportmoment met anderen te delen. Tijdens een groepsles word je tevens goed begeleid en kan je altijd om hulp vragen van de docent.

En, ben je overtuigd? Natuurlijk is de sportschool niet voor iedere sporter weggelegd, maar waarom zou je het niet gewoon een keer proberen? Veel sportscholen bieden gratis proefmaanden aan, zodat je het een paar weken kan proberen. Dus, waar wacht je nog op?