Bijna iedereen voelt zich wel eens onzeker over zijn lichaam. Terwijl de ander weer vol gezonde jaloezie naar jouw lichaam kijkt, voel jij je weer onzeker over dingen die zij helemaal niet zien. Gelukkig zijn veel onzekerheden eenvoudig op te lossen door je anders te kleden. Door de juiste keuzes te maken, zie je deze ‘zwakke punten’ helemaal niet meer. Benieuwd hoe je dit aanpakt? Met de volgende tips moet het zeker lukken.

Goede onderkleding

Allereerst is het belangrijk om voor goede onderkleding te kiezen. Het is namelijk een stuk minder prettig als mensen bijvoorbeeld onder een blouse of overhemd ook je buik kunnen zien. Dan is het fijn als je t-shirtjes van Bamigo kunt gebruiken. Dat oogt direct een stuk strakker en zo hoef je je minder onzeker te voelen over je outfit.

Naast goede onderkleding moet je ook denken aan het juiste ondergoed. Met ondergoed kan je heel veel doen voor je lichaam. Denk bijvoorbeeld aan naadloos ondergoed om vervelende lijnen in broeken en jurken te voorkomen. Heb je kleine of juist grote borsten? Dan kan ook een goede bh wonderen doen. Het zijn de kleine dingen die vaak een heel groots effect hebben.

De juiste kledingmaat

Als je je onzeker voelt over je lichaam, dan is de kans groot dat je deze graag probeert te bedekken. Mensen doen dit nog al te vaak met wijde en oversized kleding. Wat ze echter vaak niet beseffen is dat dit je juist veel groter laat lijken dan dat je in werkelijkheid bent. Je hoeft echt niet een veel grotere maat te kopen om maar niets te laten zien. Je mag je lichaam echt tonen. Door de juiste kledingmaat te kopen, zal je juist zien dat alle outfits je veel beter staan en dat er echt niets is om onzeker over te zijn.

Weet je niet zeker welke maat je nodig hebt? Laat je dan informeren in de winkel of – als je het heel spannend vindt – informeer een maattabel online. Door je lichaam op te meten, weet je zo precies welke maat hierbij past.

Pin je overigens ook niet vast op een maat. Je lichaam is niet gemaakt om in kleding te passen. De kleding moet jou passen. Bovendien verschilt elk kledingstuk enorm. Zo kan het zijn dat je voor het ene kledingstuk maatje XL nodig hebt, terwijl je bij het andere kledingstuk gemakkelijk een M kunt dragen. Laat je hierdoor dan ook zeker niet uit het veld slaan en kies gewoon voor de maat die het beste past.

Verleng je benen

Heb je in verhouding korte benen en lijk je daardoor vaak wat steviger dan je in werkelijkheid bent? Dan doen goede schoenen vaak al wonderen. Hierdoor oog je langer en merk je dat je je ook een stuk slanker kunt kleden. Als hier jouw onzekerheid ligt, is dit een goede manier om voortaan wél vol zelfvertrouwen op pad te kunnen.