Als echte muziekliefhebber wil je natuurlijk altijd en overal genieten van jouw favoriete muziek. Heerlijk genieten van de meest geweldige artiesten en zonder zorgen opgaan in het prachtige geluid. Natuurlijk kun je muziek afspelen via een smartphone of tablet, maar vaak is het geluid dan niet optimaal. Wie van écht mooi geluid wil genieten, doet er goed aan om voor een bluetooth speaker te kiezen. Deze speakers geven niet alleen een prachtig geluid, maar kunnen ook nog eens voor heel veel verschillende doeleinden gebruikt worden. Bijvoorbeeld om jouw favoriete muziek tijdens een dagje strand te luisteren. Hierbij is het natuurlijk wel belang dat je voor de beste bluetooth speaker kiest. Maar hoe weet je nu welke speaker het beste bij jou past? In dit artikel hebben we 3 tips op een rijtje gezet!

1. Functie van de bluetooth speaker



Voordat je echt kunt bepalen welke bluetooth speaker voor jou het meest geschikt is, is het eerst belangrijk om de functie te bepalen. Want waar ga je deze speaker precies voor gebruiken? Enkel om thuis lekker muziek te draaien en te genieten van optimaal geluid? Of neem je deze ook graag mee naar het strand, het werk of tijdens een weekendje weg?

Wanneer je de bluetooth speaker ook graag meeneemt naar het strand of het zwembad, dan is het belangrijk dat hij geheel water- of spatdicht is. Ook wanneer je de speaker op andere momenten meeneemt naar buiten kan dit verstandig zijn. Je wil bijvoorbeeld niet meemaken dat je net in de tuin aan het werk bent, er een regenbuitje overwaait en je je speaker direct weg kunt gooien. Bedenk daarom van tevoren goed of je de speaker ook meeneemt naar vochtige ruimtes (denk ook aan de badkamer!) of buitenshuis.

In hoeverre de speaker bestand is tegen vocht, kun je aflezen via een zogenaamde IP-waarde. Dit vertelt je alles over de water-, stof- en stootbestendigheid van het apparaat.

2. De beste uit de test

Het hoeft tegenwoordig echt niet al te moeilijk te zijn om een goede bluetooth speaker te vinden. Online zijn er namelijk enorm veel verschillende onderzoekjes te vinden, waarbij de verschillende speakers van dat jaar worden getest. Dit zie je bijvoorbeeld ook op Populairproduct.nl. Hier vind je eenvoudig de beste bluetooth speakers op een rijtje en kun je op basis van jouw eigen persoonlijke wensen snel de juiste keuze maken.

3. Formaat

Bluetooth speakers zijn in werkelijk alle soorten en maten verkrijgbaar. Maar voor welk formaat kies je dan? Het is belangrijk om te weten dat grote speakers over het algemeen een veel beter geluid geven. Toch zijn deze niet voor iedereen geschikt. Wanneer je de speaker namelijk graag meeneemt naar het werk of tijdens een uitje, dan is een grote speaker wellicht minder praktisch. Een kleine bluetooth speaker neem je namelijk veel gemakkelijker overal mee naartoe. Bedenk daarom goed of je de speaker met name in of buitenshuis gaat gebruiken. Wanneer je de speaker vooral gebruikt voor beter geluid thuis, dan is een grotere speaker een prima keuze.