De coronacrisis veroorzaakt heel wat stress. Niet alleen voor de gezondheid, maar er zijn ook genoeg zorgen voor de economie. Uit onderzoek blijkt dat er maar liefst 16,5 procent meer werkelozen zijn dan normaal. En daarbij werd enkel nog uitgegaan van het tweede kwartaal van 2020. Naar verwachting zal dit aantal, ondanks de versoepelde maatregelen, de komende maanden enkel toenemen. Nu beginnen veel bedrijven pas de klap te voelen en moeten ze helaas stappen ondernemen om het hoofd boven water te houden. Dit betekent dat veel mensen zich dan ook zorgen maken om hun financiën. Wat als ik mijn baan kwijtraak? Hoe kom ik deze periode dan financieel door?

Het is daarom zeker gedurende deze crisis belangrijk om een financiële buffer op te bouwen. De hand op de knip tijdens de coronacrisis. Met de volgende 4 tips weet jij eenvoudig en snel veel geld te besparen.

1. Bespaar op de energierekening



Gas en licht is een enorme kostenpost in veel huishoudens. Wanneer je weet te besparen op de energierekening, kan dit enorm veel maandelijkse kosten schelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan energiebesparende opties die gemakkelijk uit te voeren zijn. Zoals het omlaag zetten van de thermostaat (1 graden is al voldoende), lampen tijdig uitschakelen, stekkers verwijderen en huishoudelijke apparaten met een hoger energielabel aanschaffen.

Doe je al heel veel om energie te besparen, maar vind je je rekening alsnog te duur? Maak dan gebruik van een energievergelijker. Het wordt geadviseerd om één keer per jaar over te stappen van energieleverancier. De meeste mensen doen dit niet, maar blijven hierdoor onnodige hoge kosten te betalen, terwijl ze bij een andere leverancier met hetzelfde verbruik veel minder betalen. Het loont dan ook zeker om hier even naar te kijken.

2. Controleer waar je recht op hebt

Heb je plotseling minder inkomen of maak je momenteel gebruik van een uitkering? Dan heb je wellicht recht op verschillende toeslagen en voorzieningen. Vaak heb je meer recht op dit soort aanvullingen dan je zelf denkt. Op de website van de Belastingdienst vind je eenvoudige tool waarmee je het recht op verschillende toeslagen kunt berekenen. Je kunt eventueel ook aan een boekhouder of accountant vragen wat hij of zij adviseert en wat voor invloed dit zal hebben op je financiën.

3. Laat je niet verleiden tot impulsaankopen



je zou denken dat we aan het begin van het tweede kwartaal weinig hebben uitgegeven. We kwamen immers vrijwel niet meer de deur uit. Toch blijkt uit onderzoek dat hierdoor juist met name de impulsaankopen zijn toegenomen. Uit verveling wat op het internet surfen, leuke webshops ontdekken en dan toch maar een bestelling plaatsen. Je hoeft er de deur niet meer voor uit en het wordt gewoon aan huis bezorgd. Toch is het belangrijk om jezelf bij iedere aankoop af te vragen of je het echt nodig hebt. Door even wat meer de tijd te nemen voordat je een product in je digitale winkelmandje gooit, geef je jezelf ook voldoende tijd om een impulsaankoop te vermijden en zo onnodige kosten te voorkomen.

4. Doe online boodschappen

Hoewel e-commerce zeker tot impulsaankopen kan leiden, kan online boodschappen doen juist erg voordelig voor de portemonnee zijn. Zo loop je sneller het risico dat je producten koopt die niet echt nodig zijn wanneer je naar de supermarkt gaat. Je ziet al snel iets lekkers en gooit het zonder nadenken in je winkelmandje. Wanneer je online boodschappen doet, hou je je sneller aan het lijstje omdat je simpelweg niet alle categorieën gaat bekijken. Zo bespaar je eenvoudig op extra kosten.