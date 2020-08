Er zijn enorm veel shampoos op de markt, waardoor het niet altijd gemakkelijk is de beste keuze te maken. Het is namelijk van je haartype afhankelijk welke shampoo voor jou het meest perfect is. Om je op weg te helpen, volgt hier informatie over shampoos voor verschillende soorten haartypen. Dat maakt het voor jou een stuk gemakkelijker om het ideale haarproduct te kiezen.

Gevoelig en droog haar

Heb je droog haar dat ook nog eens gevoelig is? In dat geval is het belangrijk om een niet-agressieve shampoo te gebruiken. Het is juist van belang om met een hydraterende shampoo je haar te wassen, zoals uit de lijn van Kerastase voor droog haar. Kerastase shampoo is een haarproduct dat in luxe haarsalons populair is.

Fijn en dun haar

Heb je heel fijn en dun haar dan is het belangrijk om een shampoo te kiezen die over extra eigenschappen beschikt. Het gaat dan niet alleen om het reinigen van je haar, maar ook om tijdens de wasbeurt al in extra volume te voorzien. Bijvoorbeeld een shampoo voor dun haar die de haarschubben opent. Hierdoor verdikt het haar van punt tot wortel. Dat geeft je haar dan ook meteen een volumeboost.

Haar blond geverfd?

Heb jij je haar blond geverfd en is het misschien een beetje geel uitgeslagen? In dat geval is het zeker aan te raden om een zilvershampoo te gebruiken. Deze shampoo zorgt ervoor dat de kleur mooi fris blijft. Het is overigens ook aan te bevelen om een goede conditioner te gebruiken. Verder geldt voor gekleurd haar dat er speciale shampoos zijn die speciaal voor gekleurd haar ontwikkeld zijn.

Krullend haar

Een krullende haardos staat weelderig, maar niet als je haar er pluizig uit ziet. Daarom is het aan te raden om een speciale shampoo voor krullend haar te gebruiken. Een dergelijk haarproduct zorgt ervoor dat je haar niet gaat pluizen.

Vet haar

Was jij je haar vaak, maar blijft je haardos er vet uitzien? Misschien gebruik je dan de verkeerde shampoo. Het is beter om je haar met een shampoo voor vet haar te wassen. Dit haarproduct zorgt er namelijk voor dat je hoofdhuid ook goed gereinigd wordt. Een vette hoofdhuid ligt aan de basis van vet haar.

Normaal haar

Ben je gezegend met normaal haar dan hoef je niet op zoek naar een speciale shampoo. Het is wel mogelijk om je haar bijvoorbeeld wat extra glans mee te geven door een glansshampoo te gebruiken. Dat laat je haar mooi stralen.