Als je naar een concert gaat, wil je natuurlijk het liefste schade aan gehoor voorkomen. De kans is groot dat je de gevolgen van een avondje concert onderschat. Het komt namelijk heel erg vaak voor dat mensen gehoorschade oplopen als ze een concert bezoeken. Nog veel mensen dragen geen gehoorbescherming tijdens een concert. Zij denken dat een avondje met (te) hard geluid geen kwaad kan, maar hun mening is al snel veranderd als ze dan toch gehoorschade oplopen tijdens het concert.

Avondje stappen

Het had zo’n leuke avond moeten zijn. Deze situatie kun je beter voorkomen dan genezen. Je kunt altijd een gehoortest doen bij de audicien, na een avondje feesten, maar liever ga je daar natuurlijk helemaal niet heen. Dat is te begrijpen. Daarom ga ik in dit artikel verder in wat het nou zo belangrijk maakt om gehoorbescherming te dragen voor een concert.

Waarom gehoorbescherming?

Je zult wellicht denken: ik ga toch niet voor niks naar een concert van mijn favoriete artiest. Dan ga ik toch niet met gehoorbescherming rondlopen? Maar wist je dat het volume binnen no-time al boven de 90 decibel uitkomt en dat dit al binnen slechts een uur schadelijk is voor je gehoor? Dit betekent niet dat je nooit meer naar een concert kunt gaan. Integendeel: je kunt er juist vaker heen, zonder gehoorschade! Hoe? Door gehoorbescherming te dragen.

Hoe schadelijk is een concert nou echt voor je gehoor?

Is het dan echt noodzakelijk om gehoorbescherming te dragen? Nou ja, zoals ik je net al vertelde komt het volume van een ‘normaal’ concert al boven de 90 decibel uit. 90 decibel is al schadelijk voor het gehoor. Vaak produceren popconcerten al zo rond de 110 decibel en bij veel heavy-metal-artiesten ligt dit nog hoger, namelijk zo’n 120 decibel! Je kunt wel nagaan dat dit niet goed is voor je gehoor.

Welke voordelen biedt gehoorbescherming?

Gehoorbescherming biedt dus een goede bescherming voor je gehoor. Dat wil je, want zo voorkom je dat je de volgende dag een afspraak moet maken bij de audicien. Je hebt verschillende soorten gehoorbescherming, namelijk in de vorm van een koptelefoon en in de vorm van oordopjes. Vaak wordt er gekozen voor de tweede mogelijkheid: oordopjes. Deze zijn niet heel erg opvallend, maar bieden wel een uitstekende bescherming tegen het harde geluid van het concert. En nee, het is niet zo dat je dan bijna niks meer hoort! Integendeel: je kunt zelfs nog je vrienden horen praten tegen je. De geluidskwaliteit wordt dus niet per se minder, maar je gehoor wordt wel beschermd. Er zijn overigens speciale oordopjes verkrijgbaar, die je gehoor beschermen tijdens concerten. Dit zijn de zogenoemde partyplugs. Deze oordopjes zorgen voor een demping van het geluidsniveau. Dit is niet alleen nuttig bij concerten, maar ook helpen deze oordoppen tegen feesten en festivals. Waar je wel even goed rekening mee moet houden, is om na te kijken hoeveel geluid de oordoppen filteren, want niet elke soort oordoppen filteren dezelfde hoeveelheid geluid. Je kunt nagaan dat geldt: des te meer decibel de oordoppen eruit filteren, des te beter je oren worden beschermd.