Een luxeleventje, wie droomt er niet van? Stel je voor: je wordt wakker van het geluid van de zee in je penthouse aan de kust. In je ochtendjas loop je naar het balkon om daar te genieten van een verse jus d’orange en een rijk belegt croissantje. Na dat je heerlijk de krant hebt gelezen in het ochtendzonnetje maak je je klaar voor een boottochtje op zee. Voor de avond staat nog een chic diner op de planning met je vermogende vrienden. Klinkt fantastisch, toch? Toch is de kans heel klein dat je zo leeft. In alle eerlijkheid, ik heb ook geen idee hoe je dit alles voor elkaar kunt krijgen. Althans, ik heb misschien een idee om eraan te beginnen!

The law of attraction

Veel rijke mensen zijn het erover eens: succes moet je aantrekken. Als je onverzorgd met je hoofd naar beneden over straat loopt, zal je niet snel mooie kansen op je pad krijgen. Als je er daarentegen goed uitziet en succes uitstraalt, zal je andere succesvolle mensen aantrekken. ‘Fake it till you make it’ wordt ook wel eens gezegd. Of te wel, gedraag je hoe je wil worden, dan zal je zo worden. Dat zit hem natuurlijk in een hele hoop dingen: de kleding en het horloge dat je draagt, de auto die je rijdt, en de manier waarop je spreekt. Dure dingen kosten nou eenmaal geld, en geld kun je niet toveren. In de beginfase is het dus zoeken naar manieren om succes en luxe uit te stralen, zonder de volle mep te betalen. Wat sieraden betreft hebben wij hier een goede tip voor.

Een luxe horloge dragen voor weinig geld? Het kan

Je kunt op twee manieren geld overhouden: meer verdienen of meer overhouden. Veel slimme ondernemers focussen niet alleen op het genereren van geld, maar ook op hoe ze kunnen besparen. Producten van veel waarden goedkoop inkopen, daar komt het eigenlijk op neer. Wil jij dus een chic merkhorloge om je pols hebben, ren dan niet naar de dichtstbijzijnde juwelier. Grote kans dat je hier de volle mep betaald voor het nieuwste model. Leuk natuurlijk, maar niet per se slim vanuit een financieel oogpunt. Onze tip? Koop goedkope horloges bij een online horloge outlet. Zo kan ook jij een stijlvol Hugo Boss of Esprit horloge dragen voor een zacht prijsje, doordat de outlet producten altijd in de sale zijn. Het betreft vaak restpartijen van wat oudere modellen. De producten zijn echter gloednieuw dus niemand die dat merkt. Hierdoor draag je een horloge met misschien wel een originele waarde van €300,-, terwijl je er maar €100,- voor hebt betaald. Tel uit je winst!

Dezelfde methode werkt ook voor goedkope sieraden

Herinner je de law of attraction nog? Deze regel gaat natuurlijk helemaal op bij het dragen van een mooie gouden ketting of glimmende zilveren ring. Ook dergelijke sieraden zijn vaak tegen hoge kortingen goedkoop te vinden bij een online sieraden outlet. Los van de waarde van het sieraad behoudt goud en zilver altijd nog zijn materiaalwaarde, dus een echte miskoop kun je hierin niet doen.

Conclusie: gun jezelf wat luxe!

Het blijft natuurlijk een feit dat je niet breder moet leven dan dat je kunt bekostigen. Je kunt niet meer uitgeven dan je hebt, zo simpel is het. Toch moet je niet denken dat elke vorm van luxe onbereikbaar is als je moet rondkomen van een modaal inkomen. Door slim gebruik te maken van online aanbiedingen bespaar je eenvoudig een hoop geld op mooie merk producten zoals horloges en sieraden. Ook jij verdient het tenslotte om er goed uit te zien, toch?