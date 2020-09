Velen van ons zitten jaren bij dezelfde zorgverzekeraar. Ze sluiten een zorgverzekering af zodra ze achttien worden en blijven hier vervolgens bij totdat iemand ze wijst op de voordelen van overstappen. Het loont namelijk helemaal niet om bij dezelfde zorgverzekering te blijven. Het advies is zelfs om ieder jaar gebruik te maken van een zorgvergelijker en uit te zoeken of je elders wellicht voordeliger uit zult zijn.

Toch vinden veel mensen dit ondanks het advies wel een beetje spannend. Want hoewel je graag wilt besparen op je maandelijkse lasten, wil je ook voorkomen dat je straks plotseling heel veel geld moet betalen wanneer je onverhoopt toch iets overkomt. In dit artikel helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze. Overstappen van zorgverzekering? Hier moet je op letten!

Verhoog je eigen risico

In Nederland geldt een minimale eigen risico van € 385,-. Dit betekent echter niet dat je standaard voor dit eigen risico moet kiezen. Je kunt er ook voor kiezen om dit op te hogen tot het maximum van € 885,-. Dit betekent dat je alle kosten die op medisch vlak worden gemaakt tot € 885,- zelf moet betalen. Pas na het eigen risico wordt alles door de zorgverzekeraar betaald. Dit klinkt misschien tegenstrijdig, want hoewel je maandelijks stukken goedkoper uit bent door het eigen risico te verhogen, zal je tegelijkertijd ook veel moeten betalen wanneer je iets overkomt. Toch is dit in veel situaties een verstandige keuze. Hoewel het natuurlijk altijd een ‘gok’ blijft.

Er zijn genoeg mensen in ons land die nooit wat mankeren. Die jarenlang zonder huisartsbezoekjes gaan. En wanneer ze iets mankeren, dit iets heel kleins is. Het is dan ook zonde om al die jaren een zeer hoge premie te betalen, wanneer je er toch geen gebruik van maakt. Bovendien kun je, indien je al het geld dat je maandelijks bespaart opzij zet, eventuele latere medische kosten eenvoudig zelf betalen. Na enkele jaren heb je waarschijnlijk al genoeg bespaard voor een fikse medische rekening. Ben je dus jong en gezond? Dan doe je er goed aan om je premie te verhogen. Dit is natuurlijk geen goed idee voor mensen die chronisch ziek zijn en bijvoorbeeld door medicijngebruik hun eigen risico al heel snel moeten gebruiken.

Bespaar op aanvullende verzekeringen

Wanneer je weinig mankeert is een basisverzekering vaak prima. Dan ben je ook verreweg het goedkoopste uit. Voor sommigen onder ons is een basisverzekering echter niet voldoende en wordt er ook voor aanvullende verzekeringen gekozen. Denk bijvoorbeeld aan een tandartsverzekering, fysiotherapie of een verzekering voor bril of lenzen.

Bedenk echter goed of deze aanvullende verzekeringen daadwerkelijk de moeite waard zijn. Als je bijvoorbeeld alleen jaarlijks op controle gaat bij de tandarts, zullen de premiekosten hoogstwaarschijnlijk de tandartskosten overtreffen. Het is dan ook niet de moeite waard om je hiervoor extra te laten verzekeren. Dit geldt ook voor fysiotherapie. Wanner je hier slechts incidenteel gebruik van maakt, is het veel voordeliger om de kosten zelf te betalen.

Maak gebruik van een zorgvergelijker

Wil je graag overstappen van zorgverzekeraar en wil je zeker weten dat je de beste deal sluit? Maak dan gebruik van een zorgvergelijker. Op basis van jouw persoonlijke informatie en persoonlijke wensen maakt de vergelijker snel een berekening. Zo zie je binnen mum van tijd welke verzekeraars het voordeligst zijn.