Een eigen kledingstijl creëren kan soms lastig zijn. Kijk je naar je grote broer en neem je zijn stijl over? Laat je je beïnvloeden door de wensen van je partner? Kijk je naar wat je favoriete BN’ers voor stijl hebben en trek je dus aan wat zij aantrekken? Volg je een aantal Instagramaccounts waarin stijltips worden gedeeld? Het zijn allemaal manieren om je eigen kledingstijl te verkrijgen. Aan het eind van de dag willen we toch gewoon kleding die bij onszelf past en waar we ons lekker in voelen. Daar komt het allemaal op neer. Dus waar je je inspiratie ook vandaan haalt, trek iets aan waar jij je prettig in voelt. Dit kan bijvoorbeeld kleding zijn van het merk Geographical Norway heren. Neem eens een kijkje op de site van Italian Style en laat je inspireren!

Van broeken, truien tot aan korte broeken

Want of je nu op zoek bent naar een toffe jas, een warme trui, een polo, een fleece trui, een t-shirt of een korte broek, bij de webshop van Italian Style vind je altijd wat je nodig hebt. Zou je je stijl omschrijven als sportief? Bingo. Dan vind je hier vast iets naar je smaak. Wil je juist meer een stijlvolle kledingstijl hebben? Dat is ook prima. Ook dan zijn er genoeg merken om uit te kiezen. Maar voor welke stijl je ook kiest, de basis moet goed zijn en er netjes uitzien. Je moet kunnen zien dat je een beetje moeite doet om er respectabel uit te zien. Dit zal zich niet alleen uitbetalen op je werk, maar ook je dagelijks leven. Want zelfs als je alleen boodschappen wilt doen, je kledingstijl is belangrijk. Stel dat je bij de pakken melk of bij het bananenvak de toekomstige moeder van je kinderen tegen het lijf aanloopt. Dan zou het eeuwig zonde zijn als je er dan als een slons uit zou zien. Dat wil je niet, want het zou een gemiste kans kunnen zijn.

Niet te veel moeite doen

Maar om nou elke dag een uur voor je kledingkast te moeten staan om een leuke outfit bij elkaar te zoeken, daar zitten we ook niet echt op te wachten. Althans, de meeste van ons. Natuurlijk zijn er mensen die dit juist leuk vinden. Om vijf broeken te passen, om dan tot de conclusie te komen dat het eerste paar de goede is. Maar de meeste mensen willen gewoon iets passen en weten dat het leuk zal staan. Misschien heb je wel heel weinig tijd, omdat je je kindjes nog naar school moet brengen. Wat de reden ook is, met de juiste kleding in je kast kan je een hoop tijd winnen. Pak bijvoorbeeld een kleurrijke polo, combineer dit met een simpele spijkerbroek, nette schoentjes eronder en klaar is Kees. Wat je vervolgens gaat doen, is natuurlijk volledig aan jezelf. Dit kan de hond uitlaten zijn, je kinderen naar voetbal of muziekles brengen of een bezoekje aan de bioscoop. Door een aantal basisstukken van goede kwaliteit in je kledingkast te hebben, kan je vervolgens alle kanten op.