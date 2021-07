Sommige dagen heb je gewoonweg geen energie, dit kan komen omdat je slecht geslapen hebt maar je kan ook je dag niet hebben. Die dagen duren dan ook vaak zeer lang, alles gaat sloom en je bent niet voor uit te branden. Gelukkig hebben wij hier een oplossing voor, namelijk een green juice die geweldige ingrediënten heeft. Door de ingrediënten krijg je een energie boost en kom je een stuk beter de dag door. Wil je hier meer over weten? Lees dan snel door!

Een drankje met natuurlijke ingrediënten

De dag goed beginnen is een dag waar je iets aan hebt. Maar vaak begint men de dag met suikers. Het gevolg is dat je dan de hele dag trek blijft houden. Bovendien voel je je minder energiek en ervaar je meer stress. Ga je voor meer focus en energie? Dan is het belangrijk om je dag te starten met een glas water én daarbij de juiste voedingsstoffen in te nemen. Meng je glas water met wat green juice-poeder en drink dit mengsel op een nuchtere maag. Hierdoor wordt de natuurlijke energie in je lichaam meteen geactiveerd.

Vroeger vond de mens in de natuur alles wat hij nodig had voor genezing en vitaliteit. In de moderne tijd kan je met green juices op een simpele manier bijdragen aan het reinigen en gezond houden van je lichaam. Zo kan je je oorspronkelijke kracht terugvinden. In plaats van suiker bevat het groene sap stevia-extract, dus het is ook nog eens erg lekker!

Dit zit er in de green juice

Vermoeid zijn en lusteloos zijn is hartstikke vervelend, voornamelijk omdat je de dag gewoonweg niet zo goed doorkomt. Om je vitaler te voelen is het belangrijk om je lichaam een hoge concentratie aan stoffen te geven die voedzaam zijn. Tegenwoordig grijpen we echter snel naar ongezonde tussendoortjes als chips, koekjes en snacks en vergeten we dat deze vette en suikerrijke voedingsmiddelen geen ideale brandstof voor je lichaam zijn. Bovendien bevatten ze vaak veel smaakstoffen en conserveringsmiddelen.

De green juice heeft verschillende vitamines, zoals groente en fruit. Deze drank bevat veel vitaminen, mineralen en vezels en zorgt voor een goede energiestofwisseling. Daarnaast heeft het groene sap een positief effect op je immuunsysteem.