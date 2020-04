Ga je eens verdiepen in de opties van fue haartransplantatie. Steeds meer mensen kiezen voor een haartransplantatie, er zijn dan ook steeds meer opties mogelijk. Als je last hebt van haaruitval kan dat een hele nare periode zijn. Ineens zie je er heel anders uit en je bent het niet gewend. Je wil graag je mooie haar weer terug en gelukkig kan dat met een transplantatie. Maar je moet je er wel goed van bewust zijn dat het een medische ingreep is en daarom moet er ook goed onderzoek worden gedaan. Ook veel beroemdheden hebben er mee te maken, maar door deze oplossingen is het niet eens zichtbaar en daarom blijven ze stralen.

Beroemdheden en haartransplantaties

Haartransplantaties zijn voor iedereen mogelijk en allang geen taboe meer. BN’ers kiezen er ook voor, zoals Arie Boomsma. Deze bekende tv presentator heeft er ook voor gekozen. Rond de kruin en aan de voorkant heeft hij een haartransplantatie ondergaan. Het is heel duidelijk zichtbaar wat de verschillen zijn en hij is er erg trots op. Hij geeft ook aan dat hij het belangrijk vindt om open te zijn over zijn behandeling. Hij stoorde zich namelijk zelf aan zijn dunner wordende haren.

Mogelijkheden met haartransplantaties

Er zijn veel opties met haartransplantaties die kun je online bekijken. Veel mensen denken dat het pas kan wanneer je ouder bent, maar haaruitval kun je ook krijgen als je jonger bent. Gelukkig is er een goede methode genaamd FUE wat staat voor Follicle Unit Extraction. Dit is echt de meest moderne en ook nog eens de minst ingrijpende techniek om haaruitval te kunnen behandelen. Hierbij worden je haren herverdeeld. Haren worden dan uit de haarkrans weggehaald op het achterhoofd en worden dan geplaatst op plaatsen waar de haren verdwenen zijn. Dit kan verspreid op het hele hoofd zijn, dit is bij iedereen weer anders.

Klaar voor de haartransplantatie?

Als je last hebt van haarverlies, kan het zijn dat je aan het kijken bent naar de opties wat je er aan kunt doen. Vaak heb je al een heel traject afgelegd maar heb je geen idee wat er nou het beste werkt. Gelukkig kun je hier advies inwinnen en nagaan of dat de FUE haartransplantatie wat voor jou is. Mocht je daarvoor in aanmerking komen, dan wordt er eerst onderzoek gedaan om na te gaan hoe groot de kans van slagen is.

Al veel mensen hebben deze behandeling ondergaan en zijn er goed over te spreken. Het resultaat is goed en daarom blijven er veel mensen volgen. Maar het is aan jou wat jij ermee wilt doen, sommige mensen kiezen een ander kapsel als het gaat om beperkte haaruitval. Mocht het erger worden dan kan er altijd nog een transplantatie gekozen worden. Onthoud wel goed dat het een traject is wat je ingaat en dat je even geduld moet hebben om weer een mooi kapsel te krijgen. Maar geduld zal hier wel beloond worden.