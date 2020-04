Beroemdheden willen graag groots worden en ook zij doen grote investeringen. Een eigen bedrijf hebben kan betekenen dat je kiest voor zakelijk lenen. Misschien wil jij een bedrijfspand kopen of ben je op zoek naar meer ruimte. Je hebt je eigen studio en je wil graag meer bekendheid krijgen, dit kan! Hoe dan ook, geld lenen kan wel eens nodig zijn bij het opstarten of laten groeien van je eigen onderneming. Gelukkig zijn er dan ook voldoende opties waar je gebruik van kunt maken. Wil je ook zo succesvol worden als Gordon? Dan is zakelijk lenen de oplossing! Hij blijft iedere keer wat nieuws doen op het gebied van ondernemen. Zo heeft hij bijv. zijn eigen koffietent in Blaricum genaamd BLOOMING.

Als je je er maar bewust van bent dat geld lenen altijd geld kost. Daarom moet je goed voorbereid zijn op de mogelijkheden en de maandlasten die je er aan overhoudt. Laat je daarom goed informeren en lees je online goed in over de opties. Vergelijk alles goed met elkaar en dan kun jij goede keuzes maken. Het moet namelijk wel verantwoord zijn om een bedrag te lenen.

Mogelijkheden zakelijk hypotheek

Er zijn diverse opties voor de zakelijke hypotheek. Er zijn verschillende banken waar je terecht kunt om een zakelijke hypotheek af te sluiten. Maar je kunt maar beter nagaan wat je wensen zijn en dan kijken wat daarbij past. Zo kun je kijken naar hoeveel je maximaal nodig hebt en wat je kunt lenen. Ook de rente speelt daarin een grote rol, welke maandlasten krijg je en kun je die ook aan? Een goede tip is het kijken naar de algemene voorwaarden. Deze zijn bij zakelijk lenen heel belangrijk. Je moet namelijk alle verplichtingen na kunnen komen, maar ook moet je weten wat jij mag verwachten van de geldverstrekker.

Stappenplan zakelijk lenen

Als je denkt aan zakelijk lenen dan zijn er een paar dingen waar je goed naar moet kijken:

Wat voor bedrijfspand zoek je? Welke eisen stel je er aan? Wat is een ideale locatie?

Als je al een goedlopend bedrijf hebt, betrek dan je personeel bij het maken van keuzes en vraag naar meningen (meer ideeën kan alleen maar in je voordeel werken).

Vervolgens ga je een financieel plan opstellen. Je gaat kijken naar hoeveel hypotheek je aan kunt vragen.

Een makelaar kan je helpen als je een pand wilt huren of kopen, zij kennen in de regio goede panden die vrij staan of vrij komen.

Neem in ieder geval de tijd om alles goed na te kijken en dan zorg jij ervoor dat jij een goede zakelijke lening af kunt sluiten voor een scherpe prijs.