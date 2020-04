Motorrijden is nog nooit zo populair geweest in Nederland. Je zal het vast wel gemerkt hebben als je de snelweg op komt: het aantal motorfietsen neemt gestaag toe. In 2019 groeide het aantal mensen met een motorrijbewijs tot circa 1,5 miljoen! Een enorm record. Bovendien heeft bijna de helft van deze grote groep ook nog eens een eigen motorfiets. Geen wonder dat webshops zoals caferacerwebshop.com zo druk bezocht worden. Mensen sleutelen massaal aan hun motorfiets en gaan in grote getalen de weg op. Door de toenemende vraag naar motorfietsen zien we niet alleen het aanbod stijgen, maar groeit ook het aantal motorrijdende BN’ers. Maar vanwaar die populariteit?

Groeiende economie

Een motorfiets blijft voor veel mensen nog steeds een luxeproduct. Over een eigen motorfiets beschikken is voor veel Nederlanders nog steeds de ultieme wens. Waar het vroeger alleen bij dromen bleef, zien we echter dat deze droom steeds vaker in vervulling wordt gebracht. En dat is volgens brancheorganisatie BOVAG ook geen wonder. De aantrekkende economie is hier voor een groot deel verantwoordelijk voor. Nederlanders verdienen over het algemeen steeds meer, waardoor er meer ruimte overblijft voor luxeproducten. Waaronder een eigen motorfiets.

Ultieme ontspanning

De aantrekkende economie heeft verschillende oorzaken. Zo blijkt dat veel meer Nederlanders ook steeds harder werken. Het geld komt zeker niet aanwaaien. Doordat men meer werkt, is er ook meer vraag naar ontspanning. Rijden op je eigen motorfiets is natuurlijk de ultieme vorm van ontspanning. Even erop uit, je gedachtes loslasten en gaan! Je hebt immers niet voor niets die prachtige gashendels bij Caferacerwebshop aangeschaft.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat motorrijders veel voldoening uit het sleutelen aan hun eigen motorfiets halen. Niet alleen het rijden zelf biedt dan ook veel ontspanning, ook het onderhouden van het voertuig brengt veel plezier. Shoppen voor onderdelen, knipperlichten controleren, de bandenspanning nakijken, het zijn de kleine dingen die verschil maken.

Trendy kleding en accessoires

Bovendien staat de motorwereld niet stil. Vandaag de dag is er onwijs veel te kopen om jouw motorfiets up-to-date te houden. Voor ieder probleem is er wel een oplossing te vinden. Klagen je buren bijvoorbeeld vaak over geluidsoverlast? Dan los je dit eenvoudig op met een db killer bij Caferacerwebshop.

Daarnaast hoef je je tegenwoordig niet meer in een onaantrekkelijk motorpak te hijsen. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om trendy op jouw motorfiets rond te rijden. Wat dacht je bijvoorbeeld van een speciale ‘motorjeans?’. De mogelijkheden zijn eindeloos en mensen laten het geld maar al te graag rollen.

Motorrijden is relatief goedkoop

Waar motorfietsen vroeger vooral voor recreatief gebruik werden ingezet, zien we steeds vaker dat ze ook voor gewoon woon-werkverkeer worden ingezet. Dit heeft er voornamelijk mee te maken dat motorrijden relatief goedkoop is. Zeker als je je auto niet meer gebruikt. Auto’s zijn immers enorme kostenposten. Je betaalt al snel honderden euro’s aan brandstof en verzekeringen per maand. Dit terwijl je een motorfiets al voor tientallen euro’s per maand rijdt. Zo kan je eenvoudig op je maandelijkse lasten besparen én het is natuurlijk ook gewoon nog eens enorm prettig rijden.