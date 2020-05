Houten vloeren zijn wereldwijd ontzettend populair. Met de komst van pvc en laminaat is de populariteit wel een klein beetje verminderd, maar nog steeds blijft de vraag naar deze vloeren groot. Veel professionele vloerleggers merken op dat ze ook steeds vaker bij BN’ers thuis worden gevraagd. Ook zij kiezen massaal voor een prachtige massief houten vloer. Maar waarom eigenlijk? Van welke voordelen geniet je als je voor een houten vloer kiest? Wat is de reden dat houten vloeren populair blijven? Zelfs bij BN’ers, die – laten we eerlijk wezen – natuurlijk altijd over de beste kwaliteiten willen beschikken. Wij gingen op onderzoek uit en geven je 4 goede redenen!

1. Houten vloeren zijn ontzettend duurzaam

Wie kiest voor een houten vloer, kiest tevens voor een geweldige eyecatcher voor de lange termijn. Houten vloeren zijn namelijk ontzettend duurzaam. Mits goed onderhouden, beschikken ze over een zeer lange levensduur. Dit is voor veel BN’ers dan ook direct de belangrijkste reden om voor een massief houten vloer te kiezen. Een kwalitatieve vloer laat weinig slijtage zien, zelfs bij intensief gebruik, en gaat een leven lang mee.

2. Warme uitstraling

Hout is een populair natuurproduct. En zoals we allemaal weten zijn natuurlijke materialen anno 2020 ontzettend populair. Dat is dan ook niet zo vreemd, want natuurlijke elementen brengen direct meer sfeer in iedere ruimte. Met een houten vloer geef je de woning eenvoudig een persoonlijke touch. Een warme en authentieke uitstraling. Voor BN’ers heel fijn om na een drukke en hectische werkdag zich terug te trekken in hun oase van rust. Raamdecoratie sluiten en ontspannen maar.

3. Tijdloze uitstraling



Een houten vloer gaat ontzettend lang mee. Als deze op de juiste manier onderhouden wordt, kan je hier zeker wel twintig tot dertig jaar plezier van hebben. Soms zelfs nog wel langer. Natuurlijk betekent dit niet dat je tientallen jaren van hetzelfde interieur geniet. Soms wil je ook wel eens wat anders. BN’ers zitten meestal ook niet stil met het stylen van hun woningen. Eens in de zoveel tijd halen ze alles uit de kast en wordt de gehele woning aangepakt. Gelukkig is een houten vloer tijdloos en past deze prima bij vrijwel iedere woonstijl. Of ze nu voor een klassiek of modern interieur kiezen, een houten vloer kan eigenlijk altijd!

4. Onderhoud: makkelijker dan gedacht

Maar hoe zit het dan met het onderhoud? Veel mensen denken dat het onderhoud van een houten vloer ontzettend tijdrovend is. Daarom kiezen ze sneller voor zogenaamde ‘namaak’ varianten, zoals pvc of laminaat. Dit hoeft echter helemaal niet zo te zijn. Sterker nog: het onderhoud is vaak makkelijker dan gedacht. Wanneer je voor een kwalitatief houten vloer kiest en deze op de juiste manier gelegd wordt, zal het onderhoud meestal niet veel tijd of inspanning vergen. Enkel stofzuigen en dweilen (niet te nat!) is voldoende om de vloer in topconditie te houden.

Daarnaast wordt aangeraden om minimaal één keer per jaar de vloer in de olie of wax te zetten. Dit hoeft echter zeker niet maandelijks of wekelijks en neemt daarom helemaal niet zoveel tijd in beslag. BN’ers hebben in dit geval natuurlijk ook een beetje mazzel. De kans is immers groot dat zij iemand inhuren voor het onderhoud. Voor hun is er dan ook geen enkele reden om niet voor een houten vloer te kiezen.