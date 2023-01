Het nieuwe jaar is begonnen en daardoor mogen we ons eindelijk verheugen op alle nieuwe smartphones die in 2023 uitgebracht worden. Ben je toe aan een nieuwe mobiele telefoon? Je kunt er dan voor kiezen om een model te kopen dat nu al verkrijgbaar is, maar even wachten op een van de onderstaande smartphones raden we zeker aan!

Samsung Galaxy S23

Over een tijdje kunnen we de nieuwste versie van de Galaxy-serie van Samsung in onze handen nemen. Naar verwachting komt de Samsung Galaxy S23 namelijk aan het begin van 2023 op de markt. Je kunt daardoor nu alvast sim only vergelijken voor deze mobiel! Kiezen voor deze smartphone is een goed idee omdat de S23 waarschijnlijk een 200Mp camerasensor krijgt, al moet je dan wel de Ultra kopen. Ook krijgen alle Samsung Galaxy S23-varianten naar verwachting betere batterijen dan hun voorgangers.

Google Pixel Foldable

Of de Google Pixel Foldable daadwerkelijk in 2023 op de markt komt, is nog een beetje de vraag. Gelekte interne documenten laten echter zien dat dit merk bezig is met een opvouwbare smartphone. De verwachting was zelfs dat deze mobiele telefoon al in 2021 op de markt zou komen. Inmiddels is het 2023 en mogelijk is het nu toch eindelijk echt tijd voor de Google Pixel Foldable, wat qua specificaties waarschijnlijk lijkt op de Pixel 7 Pro.

OnePlus 11

In China is de OnePlus 11 al onthuld, maar ook in Nederland kunnen we in 2023 een abonnement afsluiten voor dit model. Het bedrijf heeft namelijk aangekondigd dat de OnePlus 11 op 7 februari internationaal gelanceerd wordt. Er komen geen extra varianten van deze smartphone, dus ook geen Pro-versie. De OnePlus 11 komt met een Snapdragon 8 Gen 2-chipset, terwijl de camera ook flink verbeterd is. Bovendien zijn de bekabelde oplaadsnelheden wonderbaarlijk snel bij deze smartphone van OnePlus!

iPhone 15

Het zou geen goed jaar voor smartphones zijn als Apple niet met een nieuw model komt. Gelukkig lijkt het erop dat dit wereldberoemde merk in 2023 de iPhone 15 uit gaat brengen. Apple heeft hier zelf overigens nog niets over gezegd. Volgens geruchten zal de iPhone 15 het nieuwe Dynamic Island-ontwerp weer krijgen. Dit keer krijgen zelfs alle reguliere modellen dit design. Het kan overigens dat de Pro Max een andere naam krijgt bij de iPhone 15, namelijk Ultra. Deze variant gaat een paar extra upgrades krijgen die nog onbekend zijn.