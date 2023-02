Bent u op zoek naar een krachtige laptop voor een lagere prijs?

Een laptop is voor veel mensen tegenwoordig onmisbaar geworden. Onder andere voor school is een goede laptop erg belangrijk. Maar ook mensen die veel digitaal voor hun werk moeten doen, hebben een laptop absoluut nodig. En niet iedereen heeft het geld om een dure, nieuwe laptop te kopen. Wat is dan een geschikte oplossing voor hen die een goede, maar niet al te dure laptop nodig hebben?

Een passende oplossing voor u is misschien wel een refurbished laptop!

Wat bedoelen we met een refurbished laptop?

Refurbished laptops zijn laptops die al eerder gebruikt zijn, maar voordat ze doorverkocht worden aan de volgende gebruiker wel uitgebreid zijn getest, gereinigd en waar nodig gerepareerd. Dit gebeurt allemaal niet bij tweedehands laptops die op online markten verkocht worden.

Een laptop die u via een tweedehands winkel koopt, is vaak linea recta van de vorige gebruiker naar uw adres gestuurd. Met deze tweedehands laptops weet u nooit waar ze vandaan komen, en hoe lang ze al stof liggen te happen in de kast. Dit is natuurlijk niet goed voor de staat van deze laptops, en er is een grondige reiniging nodig om ze weer optimaal te laten functioneren. Ook is het verwijderen van de data op de harde schijf van een tweedehands laptop eigenlijk niet genoeg. Bij het verkeerd wissen van de data van een harde schijf, kunnen er privacy problemen ontstaan bij uw aankoop. Daarnaast kan een nog volle harde schijf leiden tot een langzamere ervaring voor de gebruiker van de laptop.

Bij refurbished laptops zit doorgaand een lange garantieperiode. Daarnaast is de laptop dus uitgebreid gecontroleerd voor hij verkocht werd, en zijn mogelijke mankementen na aankoop vrijwel uitgesloten.

Waarom zou ik een refurbished laptop kopen?

Een refurbished laptop kopen heeft een aantal voordelen die een nieuwe laptop of een tweedehands laptop niet heeft.

Doordat de refurbished laptops ingekocht worden voor een veel lagere prijs, is de uiteindelijke verkoopprijs ook een stuk lager dan wanneer je dezelfde laptop nieuw zou kopen.

En dan de voordelen ten opzichte van een tweedehands laptop; een refurbished laptop wordt altijd getest, gecontroleerd op mogelijke schade en vervolgens gereinigd, voor hij weer wordt doorverkocht aan de volgende gebruiker. Bij een tweedehands laptop wordt vaak alleen de data op de harde schijf verwijderd. Verder wordt er niet gekeken naar mogelijk schade, en eventuele defecten van de laptop. Dit uitgebreide proces om te garanderen dat de laptop goed werkt, zorgt er voor dat u niet bang hoeft te zijn voor een miskoop. Ook biedt een tweedehands verkoper doorgaans geen garantie. Het komt dan ook vaak voor bij tweedehands aankopen dat de laptop het niet lang volhoudt, waarbij je als consument machteloos staat. Bij refurbished laptops is dit niet het geval! Het is nooit handig om een complex apparaat als een laptop te kopen zonder garantie. Een laptop of computer is zo complex, dat u al snel te maken kan krijgen met defecten. In het zeldzame geval dat de laptop toch ineens niet zo goed blijkt te werken als de tweedehands verkoper u had beloofd, kunt u de verkoper helaas niet meer aan zijn woord houden. Reparaties zijn dan erg duur, als ze überhaupt nog mogelijk zijn.

Refurbished is beter voor het milieu

Ook het milieu is blij dat u voor een refurbished laptop kiest. Computerchips zijn al schaars genoeg tegenwoordig, en batterijen weggooien is nog steeds niet op een milieuvriendelijke manier te doen. Bepaalde computer onderdelen worden steeds lastiger te verkrijgen. Hierdoor stijgen de prijzen van computers en de onderdelen die ze nodig hebben. Een refurbished laptop kopen zorgt voor een positieve impact op deze prijzen, zodat niet alleen u voordeliger uit bent, maar ook anderen die een nieuwe laptop willen kopen.

Door een refurbished laptop te kopen helpt u dus mee aan een schonere wereld, terwijl het ook u nog eens geld bespaart!