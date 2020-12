Na de eerste lockdown gaven veel mensen aan last te hebben van corona-kilo’s. Deze tweede lockdown vindt niet alleen plaats in de winter, maar ook nog eens rondom de kerstdagen. Een tijd die zich kenmerkt door lekker en veel eten. De sportscholen zijn daarnaast gesloten en het regenachtige weer moedigt ook niet echt aan om naar buiten te gaan. Hoe kom je (weer) op gewicht na deze tweede lockdown?

Start je dag met beweging

Het is niet eenvoudig om wat vroeger uit bed te komen, maar maak hier toch een gewoonte van! Zeker als je thuiswerkt is de kans groot dat je na het wakker worden haast direct aan de keukentafel aan kunt schuiven om te starten met werken. Door een uurtje eerder op te staan start je jouw dag met een stevige wandeling, kun je een rondje fietsen of hardlopen zodat je direct goed wakker bent. Je helpt je vetverbranding op gang en komt direct in de juiste flow om ook de rest van de dag goed te laten verlopen.

Eet minder koolhydraten

Met de kerst mag je prima even zondigen, maar door de andere dagen goed op je voeding te letten breng je balans aan in je dieet. Door te matigen met koolhydraten die je eet zorg je ervoor dat jouw bloedsuikerspiegel in balans komt. Koolhydraten, en vooral suikers, zorgen voor grote pieken in je bloedsuikerspiegel waardoor je meer en ongezonder wil eten. Sla koek, snoep, (witte) paste en boterhammen even over en kies voor gezonde alternatieven, zoals courgette pasta of broccoli rijst.

Verhoog je vetverbranding

Er zijn verschillende kleine dingen die je kunt doen om je vetverbranding te stimuleren. Zeker in combinatie met gezonde voeding en voldoende beweging kun je hiermee gewicht verliezen en sneller in shape raken. Je kunt je vetverbranding flink stimuleren door pittig te eten. Ook kruiden als oregano en peper hebben een stimulerend effect op de vetverbranding. Blijf ook genoeg en regelmatig eten. Op de lange termijn is het belangrijk voor je vetverbranding dat je genoeg energie binnenkrijgt. Eet dus niet meer dan 10 tot 15 procent onder je dagelijkse energiebehoefte. Dit komt voor de meeste mensen neer op zo’n 300 calorieën minder per dag. Daarnaast kan een vetverbrander een extra duwtje geven in de juiste richting. Deze supplementen activeren en stimuleren je spijsvertering, waardoor vetten sneller worden omgezet in energie in plaats van dat je lichaam ze opslaat.

Drink voldoende

Wanneer we het hebben over voldoende drinken, gaat het niet over wijn. Om je afvalstoffen af te kunnen voeren bij het afvallen is het belangrijk om minimaal 2 liter vocht per dag te drinken. Het best kies je voor water of groene thee. Alcohol en koffie zorgen er juist voor dat je vocht kunt vasthouden. Wil je toch een glaasje wijn drinken? Wissel dit dan af met af en toe een glaasje water. Zo heb je de volgende dag ook minder last van een kater!

Meer tips over efficiënt afvallen? Dit zijn de grootste dieettrends van dit moment.