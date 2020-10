Ieder jaar weer ontdekken wetenschappers nieuwe manieren om snel en efficiënt af te vallen. Ben jij dit jaar vol goede moed begonnen met het idee om die overtollige kilo’s kwijt te raken? Maar zijn coronakilo’s inmiddels een feit? Dan is het hoog tijd om hier alsnog werk van te maken. Maar hoe pak je dit precies aan? Voor de meeste mensen is afvallen zelf niet heel moeilijk, maar op gewicht blijven juist des te meer. In dit artikel hebben we de grootste dieettrends van dit moment op een rijtje gezet. Diëten die bewezen effectief zijn.

Afvallen met shakes

Afvallen met shakes is al een zeer oude manier van afvallen. Toch zijn er heel veel succesverhalen van mensen die hier effectief mee zijn afgevallen. Afvallen met shakes Gewoon Gezond is dan ook een goed idee als je binnen korte tijd kilo’s wilt kwijtraken. Bedenk wel dat je niet alleen kunt leven van shakes. Uiteindelijk zal je deze dan ook moeten vervangen voor andere gezonde producten. Als je simpelweg snel weer in je nieuwe broek wilt komen, of als je het moeilijker vind om met gewoon eten af te vallen, dan is afvallen met shakes een prima optie. Bovendien kan je dit ook op de lange termijn blijven aanhouden, door bijvoorbeeld iedere dag één maaltijd te vervangen en voor de rest ‘normaal’ te eten. Zo zorg je tevens voor meer balans in je voedingspatroon en is het gemakkelijker om op gewicht te blijven.

Intermitted fasting



Er bestaan twijfels of vasten wel zo goed voor je is. Toch kan op bepaalde momenten vasten wel positieve effecten hebben op het lichaam én op je gewicht. En nee, hiermee bedoelen we niet dat je de gehele dag niets eet. Je kunt bij intermitted fasting kiezen voor momenten waarop je wel of niet mag eten. Hierbij kun je er bijvoorbeeld aan denken om vanaf 19:00 tot 12:00 de volgende dag niets meer te eten. Intermitted fasting heeft een positief effect op gewichtsverlies, zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel stabiel blijft en verhoogt je concentratievermogen. Ook veel celebrities maken gebruik van intermitted fasting binnen hun strenge voedingsregime. Dat geeft ook weer aan hoe effectief dit kan zijn.

Plantaardig eten

Nederlanders kiezen er vandaag de dag niet alleen massaal voor om gezonder te gaan leven en de overtollige kilo’s kwijt te raken, maar ook om minder dierlijke producten te eten. Dat houdt in dat er meer groenten, bonen en noten worden gegeten. Ook vegetarisch ‘vlees’ is enorm populair. Dit is ook duidelijk te merken aan de overvolle schappen met vegetarische en veganistische producten in de supermarkten.



Wil je plantaardig eten om af te vallen? Hou er dan wel rekening dat niet direct hoeft te betekenen dat het ook daadwerkelijk gezond en vetvrij is. Zo zijn cashewnoten enorm lekker en passen ze prima in een plantaardig dieet, maar bevatten ze wel veel vet en zout. Een handje is natuurlijk toegestaan, maar te veel zal het dieet geen goed doen.

Geen alcohol drinken

Oké, dit is niet echt een dieet. Toch is het opvallend dat steeds meer mensen hun drinkpatroon omgooien en voor non-alcoholische drankjes kiezen. Dan zijn er ook nog veel mensen die alcohol en soortgelijke producten helemaal links laten liggen. En dat is een goed idee, want alcohol is zowel schadelijk voor de gezondheid als enorm calorierijk. Geen alcohol drinken werkt dan ook al enorm goed bij het afvallen.