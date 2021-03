Leaseauto’s zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Veel mensen zien het juist als onverstandig om in de huidige tijd een auto te kopen. Wanneer je twijfelt over het leasen van een auto, dan is de kans groot dat het om zakelijk leasen gaan. Nog altijd meer dan de helft van de geleaste auto’s in Nederland staat namelijk op naam van een bedrijf. Toch zijn particulieren ook met een flinke inhaalslag bezig en ook voor hun is er steeds meer mogelijk op basis van private lease.

Ben jij benieuwd waarom de populariteit van de leaseauto bijna ieder jaar lijkt toe te nemen? In dit artikel hebben we de belangrijkste 4 redenen op een rijtje gezet.

1. Altijd een nieuwe auto rijden

Het grootste voordeel van een leaseauto is dat je altijd in staat bent om een geheel nieuwe auto te rijden, zonder dat je iedere twee jaar een gigantische investering moet doen. Bovendien zijn de deals voor leasecontracten steeds beter als we deze vergelijken met enkele jaren terug. Kies je voor volkswagen i3 lease? Dan beschik je over enorm veel verschillende aanbiedingen, waardoor je het contract zo duur kunt maken als je zelf wilt.

Online is het eenvoudig om verschillende vergelijkingen uit te voeren. Zo weet je precies welk leasecontract voor jou het meest voordelig is. Hierdoor rij je dus niet alleen altijd een nieuwe auto, maar weet je ook zeker dat je een voor jou goedkoopste deal kunt sluiten.

2. Geen zorgen over de verkoop van de auto

Heb je nooit zin om langer dan twee of drie jaar dezelfde auto te rijden? Maar wil je je ook niet druk hoeven te maken over de verkoop van je huidige auto? Dan is leasen echt iets voor jou. Na afloop van het leasecontract hoef je nog maar vrij weinig te doen. Je levert de auto in bij de leasemaatschappij en deze regelt de rest. Vervolgens kun jij alvast een nieuw contract afsluiten, zodat je zeker weet dat je altijd een auto tot je beschikking hebt. Toyota yaris lease is dan ook niet alleen super eenvoudig, maar ook nog eens enorm gebruiksvriendelijk.

3. Ruimte voor investeringen als ondernemer

Sommige ondernemers beschikken over een ruime spaarrekening, maar willen dit liever niet inzetten voor het kopen van een geheel nieuwe auto. Logisch, want hierdoor is er geen ruimte over om andere investeringen te doen. En dergelijke investeringen zijn vaak noodzakelijk voor de groei van een gezond bedrijf. Als je voldoende verdient om maandelijks iets extra uit te geven, dan kan het ook verstandiger zijn om een zakelijk leasecontract af te sluiten. Met skoda kodiaq lease weet je zeker dat je ruimte overhoudt voor andere investeringen, waardoor dit nooit ten koste gaat van de groei van het bedrijf.

4. Nooit meer onverwachte kosten

Met de aankoop van een nieuwe auto ben je er natuurlijk nog niet. Het is een flinke investering, maar je hebt nog meer nodig om de auto lang te kunnen rijden. Aan iedere goede auto kan immers ooit wat gaan mankeren. Bovendien is het ook mogelijk om schade te rijden. Hierdoor kan je onverwachts voor enorme hoge kosten komen te staan. Bij een leasecontract zijn al deze zorgen verleden tijd. De onderhouds- en reparatiekosten zijn namelijk voor rekening van de leasemaatschappij. Hierdoor sta je nooit meer voor onverwachte kosten en geniet je van volledige zekerheid.