Voor mensen die vaker spelletjes spelen en dan met name drankspelletjes, zal het begrip kingsen wel bekend in de oren klinken. Kingsen is namelijk een leuk spel wat heel vaak door allerlei verschillende mensen en vriendengroepen als drankspel gespeeld wordt. Voor de mensen die het regelmatig, misschien zelfs wel meerdere avonden in een weekend, spelen zullen de regels wel bekend zijn. Echter, er zijn heel veel mensen waarvoor dit niet het geval zal zijn. Die mensen kunnen hier meer lezen over wat kingsen inhoudt en welke regels je in je hoofd moet houden wanneer je het zelf wilt gaan spelen.

Een introductie over kingsen

Als je nog helemaal geen idee hebt wat kingsen is, is het fijn om hier eerst een beetje een introductie te lezen over wat voor soort spel het is en wat het nou precies inhoudt. Kingsen is een spel wat je als drankspel zou kunnen beschouwen. Het is dus leuk om te spelen wanneer je een avondje gaat drinken met je vrienden. Echter, als je niet van alcohol houdt kun je dit spel natuurlijk ook prima spelen zonder er alcohol bij te gebruiken.

Bij het spelen van kingsen heb je niet veel dingen nodig. Echter, een shotglas en een pak kaarten heb je wel nodig om kingsen te kunnen spelen. Het shotglas zet je in het midden. Afhankelijk van of je alcohol wilt nuttigen tijdens het spelen of niet kun je de inhoud van het shotglas bepalen. Als je wel alcohol drinken wilt kun je het glas vullen met drank en anders kunnen het vullen met een alternatief. Naast een shotglas met drinken met je dus ook een pakje met kaarten nodig. De voorbereiding van het spel gaat alsvolgt. Het is de bedoeling dat je het shotglas in het midden zet en de kaarten daaromheen legt in een cirkel.

De spelregels van kingsen

Bij ieder spel wat je ooit zult gaan spelen moet je er natuurlijk rekening mee houden dat er regels zijn die je zult moeten volgen om het spel succesvol te kunnen laten verlopen. Ook wanneer je kingsen wil gaan spelen zijn er enkele regels die je in gedachten zou moeten houden en zou moeten volgen als je het spelen van het spel tot een succes wilt gaan maken. Bij kingsen wordt er dus gebruik gemaakt van speelkaarten en een shot glas met drank. Voordat je begint is het van belang dat je de jokers uit het spel met kaarten haalt. Daarna leg je de kaarten rond het glas.

Als je deze voorbereidende stappen hebt uitgevoerd kan het spelen van het daadwerkelijke spel beginnen. Het is de bedoeling dat de spelers en deelnemers van het spel om de beurt een kaart pakken. Aan de verschillende kaarten zijn verschillende opdrachten gekoppeld. Het is de bedoeling dat de speler de opdracht uitvoert die bij de kaart hoort die de speler zojuist heeft gepakt. Er zijn allerlei verschillende opdrachten die in het spel aan bod kunnen komen, daarover later meer. Als je tijdens het pakken van een kaart de cirkel verbreekt, dan moet je de drank uit het midden drinken. Een andere reden om te drinken is wanneer er al 3 koningen liggen en jij zelf de vierde er bij legt.

De opdrachten in het spel

Zoals gezegd zijn er verschillende opdrachten die er aan bod kunnen komen in het spel. Voordat je het spel wilt spelen is het natuurlijk van belang om een idee te hebben want wat de verschillende opdrachten zijn. Daarbij is het ook belangrijk om te weten welke specifieke opdracht bij welke kaart hoort. De opdrachten zijn gekoppeld aan de cijfers die op de speelkaarten staan. Het is handig om tijdens het spelen een overzicht bij de hand te houden zodat je halverwege ook even kunt kijken welke opdracht bij welke speelkaart hoort.

Kingsen is natuurlijk een leuk drankspel. Het zal je daarom waarschijnlijk niet verbazen dat je opdrachten in het spel ook de focus leggen op drinken. Er zijn bijvoorbeeld kaarten waarbij het de opdracht is om een slok uit te delen aan een medespeler, aan de andere kant zijn er ook kaarten waarbij het de opdracht is om zelf een slok van je drankje te nemen. Ook zijn er kaarten waarbij een opdracht hoort die een beroep doen om je eigen reactievermogen. Als bijvoorbeeld de kaart met het cijfer 5 wordt neergelegd is het de bedoeling dat alle spelers zo snel mogelijk hun duim op tafel leggen. De speler die als laatste zijn duim neerlegt moet drinken. Het is dus van belang om snel te reageren.