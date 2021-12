In bijna ieder bedrijf is er wel minstens één te vinden: een koffiemachine. Een machine waar je heerlijke koffie kunt bereiden. Niet alleen voor het personeel, maar ook voor bezoekers. Het belang van dit koffiezetapparaat wordt echter nog wel eens onderschat. Is koffie écht een must op de werkvloer? En waarom dan? Dat lees je in dit artikel.

Steeds meer bedrijven investeren in écht goede koffiemachines. Dus niet meer die slappe bak koffie die je ook in de ziekenhuizen kunt vinden. Met koffie van Giocoffee.nl beschik je over de lekkerste koffie die er is. Hoe belangrijk dat is, wordt straks wel duidelijk. Koffie wordt namelijk niet alleen gebruikt als één van de lekkerste drankjes die er bestaan, maar dienen zelfs als visitekaartje voor jouw bedrijf.

Bij ieder begin van de dag hoort een lekkere kop koffie



Even lekker een kopje koffie drinken. Voor veel Nederlanders een standaard ritueel aan het begin van de dag. Niet alleen thuis, maar ook op het werk. Voordat we daadwerkelijk aan de slag gaan, drinken we eerst een kop koffie. Met de nodige cafeïne verhogen we vervolgens onze productiviteit en de drive om aan de slag te gaan.

De koffie op het werk wordt doorgaans niet beschouwd als de lekkerste koffie. Sterker nog, veel mensen nemen hun eigen koffie mee als ze aan de slag gaan. De dag begint immers veel beter wanneer je écht goede koffie drinkt. Maar waarom zou je hier dan als bedrijf ook niet op in spelen. Jouw personeelsleden zijn immers het allerbelangrijkste onderdeel binnen het bedrijf. Zonder kan je niet. Daarom is lekkere koffie noodzakelijk. Niet alleen om het personeel tevreden te houden, maar stiekem ook om zelf van te kunnen genieten.

Koffie als visitekaartje voor het bedrijf



In Nederland drinken heel veel mensen koffie. Van de volwassenen drinkt bijna 87 procent regelmatig een kop koffie. En meer dan de helft van koffiedrinkend Nederland doet dit dagelijks. Dat geeft direct weer hoe belangrijk een lekkere kop koffie is. Daarnaast wordt koffiedrinken in Nederland met name geassocieerd met gezelligheid en gastvrijheid. Als je ergens op visite komt, is de kans dan ook groot dat er een kopje koffie wordt aangeboden. Zo ook bij bedrijven.

Wees je ervan bewust dat de kop koffie die je als eerste aanbiedt aan de potentiële klant ook van invloed is op de indruk die zij van jouw bedrijf hebben. Als je koffie al niet lekker is, dan heb je vervolgens al een heleboel goed te maken om de eerste indruk wel te laten slagen. Zorg er daarom voor dat je al op goede voet begint en zorg er in elk geval voor dat er over de koffie niets te klagen valt. Wil je er zeker van zijn dat je over dé beste koffie beschikt? Vraag dan gerust eens enkele proefpakketten aan van koffiesoorten en proef deze met het gehele bedrijf. De koffie met de meeste stemmen kan vervolgens worden opgenomen binnen het bedrijf. Jullie visitekaartje, massaal gedronken.