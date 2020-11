Het is je vast niet ontgaan dat er een heuse steigerbuizen trend gaande is. Je ziet steeds meer meubels met steigerhout planken in de woonbladen, en vrijwel iedereen heeft er weleens van gehoord. Niet zo gek natuurlijk, want ze zijn heel makkelijk zelf te bouwen en daarom relatief goedkoop. Daar hoef je niet eens heel erg handig voor te zijn want het is niet moeilijk om van steigerbuizen en steigerhout planken een meubel te maken. Je kunt ze op maat kopen of zelf op maat zagen, net wat je wilt. Vergeet overigens niet om ook buiskoppelingen van tuin-bouw te bestellen. In deze winkel verkopen ze alles wat je nodig hebt om die steigerhouten meubels te maken, en die buiskoppelingen zijn heel belangrijk. Je hebt ze namelijk nodig om de verschillende buizen aan elkaar te bevestigen. Je hebt ze in verschillende varianten, namelijk met verschillende ingangen. Meestal heb je buiskoppelingen nodig voor vier buizen, bijvoorbeeld aan de zijkant van een kast, op het punt waar je een plank wilt leggen, maar er zijn ook andere varianten mogelijk.

Zelf een kast bouwen van steigerhout planken

Ben je op zoek naar een uniek meubel voor in de woon- of werkkamer maar kun je het nergens vinden? Dan kun je het natuurlijk ook gewoon zelf maken! Dat klinkt ingewikkelder dan het is, want met steigerbuizen en houten planken op maat kom je een heel eind. Het leuke aan deze materialen is dat je er super creatief mee kunt zijn. Je maakt het meubel namelijk precies zoals je zelf wilt, en dus kun je het ook helemaal zelf ontwerpen. Wat je vaak ziet is dat mensen de planken in de kast laten verspringen, oftewel niet plank over de hele breedte van de kast plaatsen, maar twee losse die verschillen in hoogte. Je kunt zo zelfs vakken creëren in de kast. Overigens is een steigerbuizen kast niet alleen geschikt voor boeken, maar je kunt hem ook gebruiken voor kleren. Hij is perfect voor een inloopkast!

Creëer een inloopkast zoals de sterren hebben

Iedereen die een beetje luxe woont heeft tegenwoordig een inloopkast, en uiteraard ook de sterren en bn’ers. Als jij dat ook graag wilt maar je hebt weinig budget dan moet je zeker voor een kast van steigerbuizen en steigerhout planken kiezen. Laat je in de bouwmarkt of via bovenstaande webshop informeren over hoe je dat precies doet en ga aan de slag met het bouwen van jouw droomkast. Het is echt niet zo moeilijk als het lijkt, dus heb ook jij binnenkort je eigen inloopkast waarin je al je kleren kunt uitstallen.