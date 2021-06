Een leuke giveaway bedenken om uw logo op te drukken is zo makkelijk nog niet. De wereld van relatiegeschenken is immers groot, waardoor de keuze nog lastig is. Daarnaast moet de giveaway natuurlijk leuk genoeg zijn voor uw doelgroep, het liefst nog een functie hebben en raakvlak hebben met uw organisatie. Als de giveaway dit niet heeft, is de kans groot dat de giveaway snel in de prullenbak belandt. En dat is zonde van de investering natuurlijk.

Zet uw doelgroep in vuur en vlam

Een aansteker is een geweldige giveaway voor uw doelgroep. Iedereen kan een aansteker gebruiken en heeft deze ook in huis nodig. Of u het nu romantisch wilt maken met kaarsjes, de openhaard of een vuurtje buiten wilt maken, een aansteker is onmisbaar. En dan is het lastig als u geen aansteker bij de hand heeft. Daarom is een aansteker een passende giveaway voor uw organisatie.

Bij een aansteker denken we vaak gelijk aan de klassieke aansteker, maar het aanbod van aanstekers is veel groter inmiddels. Zo zijn er onder andere ook gasaanstekers, stormaanstekers en elektrische aanstekers. Kortom, aanstekers zijn een prachtige giveaway waarbij u nog keuze heeft ook.

Aanstekers bedrukken

Wilt u de aansteker voorzien van uw logo? Als u de aansteker als giveaway gaat gebruiken, dan raden wij dit van harte aan. Met uw logo gelijk in beeld op de aansteker, zorgt u voor directe awareness en zult u bij de ontvanger van de giveaway in het geheugen gegrift staan.

Aanstekers zijn op diverse manieren te bedrukken, afhankelijk van de aansteker. De klassieke aansteker raden we aan om in 1 tot 4 kleuren te bedrukken. Ook in full color behoord tot de mogelijkheden.

Wilt u een gasaansteker bedrukken met uw logo? Dan raden we aan dit te doen met lasergravure. Door de gasaansteker met lasergravure te bedrukken, zorgt u ervoor dat de bedrukking slijt- en krasvast is. Ook kan lasergravure beter tegen hitte, dan kleurenbedrukking.

Bedrukte aanstekers online bestellen

Bent u geïnteresseerd om bedrukte aanstekers met uw logo aan te schaffen? Wij raden aan om aanstekers te bedrukken bij BudgetGift.nl. Op de website van BudgetGift.nl vindt u een groot assortiment aan aanstekers. Van de klassieke aansteker tot gasaanstekers. BudgetGift.nl heeft het! Alle aanstekers op de website zijn desgewenst te bedrukken met uw logo. De prijzen worden transparant genoemd op de website, waar u geen verrassingen met kosten achteraf krijgt.



Bestel uw bedrukte aanstekers bij BudgetGift.nl en zet uw doelgroep in vuur en vlam met deze leuke giveaway.