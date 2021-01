Wanneer het gaat over gamen, worden vaak alleen de negatieve kanten belicht. Zo zou gamen slecht zijn voor de ontwikkeling en verslaving in de hand werken. Gamen heeft juist ook een groot aantal positieve effecten en voor de meeste kinderen is gamen iets positiefs. In een digitaal tijdperk is het belangrijk om je vooroordelen over gamen bij te stellen, zeker als ouders van een kind dat graag een spelletje speelt. Zo kan gamen onder andere helpen bij het vergroten van de sociale cirkel.

Sociale voordelen van gamen

‘De games van vandaag de dag zijn zeer sociaal’, geeft Albert Sanders aan. Als redacteur bij het technologische platform TechSpring.nl weet hij als geen ander wat er speelt op het gebied van innovatie in games en toebehoren. ‘Tijdens het spelen van een multi-player spel hebben de spelers continu interactie met elkaar en delen ze tactieken en strategieën via een headset. Daarnaast wordt erover van alles en nog wat gekletst en kom je tijdens het gamen in contact met mensen die anders wellicht geen onderdeel uit zouden maken van je sociale cirkel. Deze scene is heel inclusief.’

Gamen werkt verbroederend

Tegenwoordig kun je bij een groep horen door bepaalde spellen te spelen. Door online met of tegen anderen te spelen, kan je nieuwe vrienden maken of bestaande vriendschappen verder verdiepen. Ook is het, zeker voor onzekere pubers, vaak makkelijker om ‘mensen aan te spreken’ in een virtuele omgeving dan in het echt.

Wanneer je kind niet mag gamen, dan mist het een deel van de conversatie en bestaat er de kans dat er in het echte leven niet meegepraat kan worden. Misschien herken je dit gevoel zelf ook wel, als iedereen het over een bepaalde voetbalwedstrijd heeft die jij niet hebt gezien omdat jouw interesse daar niet ligt. Hierdoor voel je je een buitenbeentje en is het lastiger om je in het gesprek te mengen.

Leren omgaan met verlies

Een ander groot voordeel van gamen, is dat je leert omgaan met winnen en verliezen. Er hangt niet echt wat van de winst of het verlies van een spel af, waardoor dit een goede manier is om kennis te maken met deze belangrijke levensles. Daarnaast kunnen games kinderen mogelijk leren om meer empathie op te wekken. Het draait namelijk allemaal om een verhaal waarin je iets ervaart of beleeft. Door te gamen ervaar je directer de consequenties van een bepaalde handeling en leer je keuzes maken. Hierdoor kun je je beter leren inleven in anderen, of dit nu andere spelers zijn of fictieve karakters in het spel.

Tussendoor bewegen

Er zitten dus verschillende voordelen aan gamen. Zeker in deze tijd, waarin we veel tijd binnen doorbrengen, is dit een goede manier om in contact te blijven met vrienden en de buitenwereld. Wel is het belangrijk om niet te lang achter elkaar te gamen en tussendoor even te bewegen. Net als dat het niet goed voor je is om de hele dag voor de televisie te hangen, geldt dat ook voor gamen.