Waar de één het liefst neerploft na een lange dag werken, gaat de ander graag in een actieve zithouding aan het werk of in gesprek. Zitmeubelen zijn verkrijgbaar in alle soorten en maten, maar zijn wel enorm smaakgevoelig … want wat mooi oogt, hoeft niet altijd lekker aan te voelen. De do’s en dont’s bij het maken van een keuze.

Optimaal comfort is in

Hij is ‘helemaal hot’ in meubelland; de relaxfauteuil. Een stoel die optimaal zitcomfort biedt, wat in de huidige tijd met drukke agenda’s en weinig rust zeer populair is. Doordat alle toonaangevende merken een prominente plek voor de relaxfauteuil hebben ingeruimd, zijn er relaxfauteuils in alle stijlen en prijsklassen beschikbaar. Besef dat maatwerk voor dit meubel evident is. Comfort is zeer persoonlijk, net als extra opties als verstelbare rug- en armleuning, voetensteun en soms zelf massagefunctie. En de keize voor elektrisch of niet. Proefzitten is daarom bij de aankoop van een relaxfauteuil een absolute must.

Banken in de ruimte

De meeste tijd in huis wordt doorgebracht op de bank … en door het formaat is dit meubelstuk zonder meer sfeerbepalend; de bank wordt niet voor niets het epische centrum van je woonkamer genoemd. Pas op voor de keuze van een uitgesproken kleur, want ben je die zat dan vervang je een bank niet even snel. De grootste uitdaging ligt echte in de keuze van het juiste formaat … een grote bank in een te kleine ruimte of andersom kan je interieur echt ‘verpesten’ … laat je woonadviseur hier zeker over meedenken!

Actieve zit

Zitmeubelen die nog wel eens haastig worden aangekocht zijn de eetkamerstoelen … wellicht omdat het meestal niet de meest dure meubels zijn, maar ze hebben wel een belangrijke rol. Veel mensen ontbijten en dineren op deze stoelen en komt er visite; dan is de eettafel ook dé plek om een spelletje of een drankje te doen. Aan tafel neem je een actieve houding aan en daarbij is een goede zithoogte met een comfortabele zitting en rugleuning van belang. Breng jij de nodige tijd door aan tafel? Maak dan een weloverwogen keuze voor een set eetkamerstoelen waarop je prettig zit.

Smaken verschillen

Bij de keuze voor de juiste zitmeubelen is het dus de kunst het perfecte evenwicht te vinden in comfortabele meubelen die passen binnen jouw smaak. Het voordeel; er is keuze te over. Van industriële zitmeubelen tot aan modern en landelijk; in alle prijsklassen kan je eenvoudig terecht. De meubels van je smaak zal je altijd vinden, het juiste zitcomfort is soms lastiger.