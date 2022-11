Wanneer heb je een aansprakelijkheidsverzekering nodig? Goede vraag. Ook al doe je je stinkende best, met voorzichtigheid kun je niet altijd ongelukjes of schade voorkomen. Stel je voor dat je wijn over iemands dure telefoon laat vallen. Of dat uw kind met zijn of haar fiets de zijspiegel van een geparkeerde auto eraf slaat. In zulke gevallen moet je normaal gesproken de schade uit je eigen portemonnee betalen. Soms kan het om kleine schade gaan. Echter gaat het in de meeste gevallen om schade, die vrij hoge bedragen omvatten. Vooral als het gaat om lichamelijke schade, kunnen de kosten flink oplopen. Ondanks dat een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is, is het dus wel verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Wat kost de premie van een aansprakelijkheidsverzekering?

Nu kan het zijn dat u benieuwd bent naar de kosten van een aansprakelijkheidsverzekering. De hoogte van de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering is voor iedereen verschillend. Bij de berekening van je premie wordt er namelijk gekeken naar je persoonlijke situatie. De factoren waarmee de verzekeraar rekening houdt bij de berekening van je premie zijn:

– Gezinssamenstelling

– Woonplaats

– Leeftijd

Deze verzekering hoeft niet duur te zijn. Je kunt deze verzekering al afsluiten voor een paar tientjes per jaar. Voor een gezin met kinderen kun je ongeveer rekenen op een bedrag van ongeveer 60 euro per jaar.

Moet ik een aansprakelijkheidsverzekering nemen?

Een aansprakelijkheidsverzekering is een andere verzekering dan de verplichte WA- verzekering voor voertuigen. Een WA- verzekering voor voertuigen biedt dekking bij schade die door de autobezitter wordt aangericht aan anderen. Een aansprakelijkheidsverzekering daarentegen is niet verplicht. Je hebt dus de vrije keuze om je wel of niet te verzekeren met deze verzekering. De aansprakelijkheidsverzekering is wel een van de belangrijkste verzekeringen en wordt zeker sterk aangeraden. In Nederland hebben meer dan 90% van de bewoners een verzekering voor aansprakelijkheid afgesloten.

Vergelijk je aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken kan vrij simpel online. Maak gebruik van vergelijkingssites en vergelijk verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen binnen enkele minuten. Bij het afsluiten van deze verzekering is het van belang dat je een verzekering afsluit, die goed aansluit op je wensen en behoefte. Maak daarom gebruik van een vergelijkingswebsite, zodat je diverse verzekeringen voor aansprakelijkheid met elkaar kan vergelijken.