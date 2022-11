Nog heel even en dan zet de Goedheiligman weer voet aan wal in ons kikkerlandje. Hoog tijd om nu dus al na te gaan denken over hoe je dit feest gaat vieren. Als je het feest enkel met volwassenen viert, zal dit er hoogstwaarschijnlijk anders uitzien dan wanneer er ook kinderen bij zijn. Ben jij dit jaar verantwoordelijk voor het organiseren van pakjesavond met vrienden en/of familie? Maar kan je wel wat tips gebruiken? Lees dan snel verder en laat je inspireren om een origineel Sinterklaasfeest met volwassenen te organiseren!

Originele cadeaus

Pakjesavond draait natuurlijk ook om het vinden van de juiste cadeaus. Ga vooral niet enkele dagen van tevoren op pad, want de kans is groot dat je door de tijdsdruk helemaal niets meer kunt vinden. Begin daarom nu al met het verzamelen van geschikte en bovenal originele cadeaus.

Sinterklaas cadeautjes voor vrouwen, man of kind zijn er in overvloed te vinden deze tijd van het jaar, maar hoe blijf je origineel? Je wil niet weer met de zoveelste chocoladeletter en parfum aankomen voor haar. Net als dat je hem niet wéér een boekenbon wil geven. Daarom wordt het tijd om de creativiteit een boost te geven.

Ons advies bij het geven van cadeaus: geef altijd iets waar iemand echt iets aan heeft. Geef je bij elke gelegenheid parfum? Dan is de kans groot dat ze de helft niet gebruikt. Gebruik de komende weken daarom dan ook om goed te luisteren naar welke aanwijzingen ze geeft. Misschien laat ze wel terloops weten dat haar handtas slecht wordt of dat ze een goede ketting mist. Dit zijn de dingen waar je op in kunt haken. Als je weet dat ze hier ook echt iets aan hebben, dan kan je eigenlijk nooit een verkeerde keuze maken.

Sinterklaas ideeën

Maar wat ga je doen tijdens pakjesavond? Vier je het met kinderen, dan is dit vaak duidelijk. Meestal worden er dan simpelweg enkele zakken voor de deur gezet en is de magie van het verhaal compleet. Met volwassenen zijn er echter nog veel meer opties. Denk bijvoorbeeld aan het alombekende dobbelspel voor cadeaus. Je kunt echter ook met de hele vriendengroep surprises doen.

Vergeet niet dat je bij surprises wel al tijdig lootjes moet trekken. Eigenlijk moet je hier nu al mee beginnen. Zo geef je iedereen genoeg tijd om de juiste cadeaus bij elkaar te zoeken en iets moois in elkaar te knutselen. Natuurlijk zijn er nog veel meer dingen waarmee je de avond kunt vullen. Bijvoorbeeld door gezellig met z’n allen te koken en een waar 4-gangen menu op tafel te zetten. Of ga samen uren wandelen en geniet van elkaars aanwezigheid en gezelligheid. Heb je eerder zin in ouderwetse gezelligheid en wil je je winnaarsmentaliteit nog eens naar boven laten komen? Speel dan een spelletje. Extra leuk met een drankje erbij! De winnaar van elk spel mag als eerste zijn of haar cadeautje(s) uitpakken. Dat zorgt gegarandeerd voor voldoende spanning en opwinding. Fijne Sinterklaasavond!