2022 is het jaar dat in Nederland alles weer normaal werd na de coronatijd. In de coronatijd zat iedereen veel thuis. Om deze tijd toch wat beter te maken ontstonden er meerdere trends, waaronder ook dranktrends. Hieronder lees je meer over deze trends!

Eigen gemaakte cocktails

Ben je jij handig in de keuken? Dan moet je zeker eens proberen je eigen cocktails te maken. Het is niet alleen heel makkelijk, maar ook nog eens snel klaar. Cocktails zijn perfect om tijdens een feest aan visite te schenken. Zowel lekker en instagram waardig. Zorg dat je een shaker, jigger, mixglas en ijs in huis hebt. Vraag daarnaast aan je vrienden en familie wat voor drank ze lekker vinden. Niet iedereen heeft dezelfde smaak. Sommige houden van een sterke drank met een bitter smaak, zoals een Bourbon, terwijl andere liever een mildere smaak, zoals een Tennessee Whiskey. Bij twijfel is altijd beter om een sterke drank met een milde of lichtere smaak te kiezen. Een andere favoriet van vele is Witte Rum. Vooral voor cocktails is dit altijd een goede keuze.

Kant-en-klare cocktails

Drink je graag thuis cocktails, maar heb je niet altijd zin om het zelf te maken? Je hebt de ready to drink cocktails. Cocktails kunnen af en toe best lastig zijn om te maken. Daarnaast neemt het ook nog eens enige tijd in beslag. Om deze problemen op te lossen heb je kant-en-klare cocktails. Dit zijn mixdrankjes die in de meeste gevallen verpakt zitten in een blikje. Deze drankjes kun je bijvoorbeeld kopen in de supermarkt. Hoewel deze drankjes voorheen erg populair waren onder de jeugd, zie je nu ook veel oudere doelgroepen deze drankjes nuttigen. Vooral in de coronatijd was dit een fijne uitkomst, want hierdoor kon je net als hoe je dat voorheen deed bij de horeca genieten van een cocktail.

Reden populariteit kant-en-klare cocktails

Hierboven heb je al een van de redenen kunnen horen waarom deze cocktails populair zijn. De reden was gemak. Je hoeft je niet meer druk te maken over welke ingrediënten je in huis zou moeten halen en je bent geen tijd en moeite meer kwijt in het maken van de cocktails. Naast gemak denk je ook nog eens meer aan de gezondheid. Dit was tijdens de coronatijd een erg belangrijk aspect. In de drankjes zit ongeveer 5% tot 15% alcohol. Dit is een stuk minder dan wanneer je een hele fles sterke drank ik huis zou halen. Ook zijn de smaak en het aanbod van de drankjes verbeterd. Veel redenen waarom de drankjes zo populair zijn dus.

Vergelijkbaar drankje naast de kant-en-klare cocktails

Een vergelijkbaar drankje aan de ready to drink cocktail is de Hard Seltzer. Dit drankje was voorheen al erg bekend in andere landen, maar nu ook in Nederland zeker niet te missen. Er zitten in Nederland ondertussen meerdere producenten, waaronder Stëlz. Maar wat is Hard Seltzer nu precies? Het zijn net als de ready to drink cocktails mixdrankjes. Deze drankjes zijn alleen anders gemaakt, waardoor het meerdere voordelen heeft. De ingrediënten van het drankje zijn namelijk koolzuurhoudend water, alcohol en natuurlijke smaakstoffen. Een van de voordelen is dus dat het laag in calorieën en alcohol is. Het percentage aan alcohol dat in de drankjes zit is ongeveer 5%. Dit is beduidend lager dan een fles sterke drank. Daarnaast is het zonder extra toevoegingen, waardoor het veel beter is voor de gezondheid.

Alcoholvrije drankjes

Hoewel je dus gezondere alcoholische drankjes zou kunnen nemen, is het natuurlijk altijd het beste om alcoholvrije drankjes te nuttigen. Je lichaam kan best wat hebben, maar wanneer je dagelijks meerdere alcoholische drankjes neemt, zal hij hier niet erg blij mee zijn. Om toch een lekker drankje te kunnen drinken, kun je ervoor kiezen om een alcoholvrij drankje te nemen. Je hebt erg veel keuze. Zo heb je alcoholvrij bier, wijn en gin, maar daarnaast kun je ook kiezen voor een alcoholvrije cocktail. Het is maar net waar je zin in hebt. De populariteit van deze drankjes blijft stijgen, omdat iedereen steeds meer bezig is met de gezondheid en gezonder leven.