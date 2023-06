Ooit gehoord van een ‘staycation’? Nee, het is geen typfout. Het is een term die wordt gebruikt om een vakantie te beschrijven waarbij je thuis blijft, of in ieder geval in je eigen stad of land. Maar hoe maak je van een staycation een belevenis die kan wedijveren met een trip naar de zonovergoten stranden van Bali of de schilderachtige dorpjes van Toscane? Pak je notitieblok erbij, want hier is jouw gids voor de perfecte staycation!

Hoe je een perfect begin creëert



Een staycation begint met het creëren van de juiste sfeer. Schakel je werktelefoon uit, zet je out-of-office aan en doe alsof je duizenden kilometers verwijderd bent van je dagelijkse sleur. Het doel is om te ontspannen en te genieten, dus behandel jezelf ook zo!

Ontspanning is wat je nodig hebt!



Wat dacht je van een dagje wellness? Vul je bad met bubbels, zet wat rustgevende muziek op en geniet van een zelfgemaakte spa-dag. Of, als je het geluk hebt om een tuin, dakterras of groot balkon te hebben, waarom dan niet een middagje zonnebaden met een goed boek?

Toerist in town



Een andere geweldige manier om te genieten van je staycation is door toerist in eigen stad te spelen. Hoe vaak loop je niet voorbij historische gebouwen of leuke winkeltjes zonder er echt aandacht aan te besteden? Dit is je kans om je stad met nieuwe ogen te bekijken.

Nachtje weg



Nu we het toch over toerist in eigen stad hebben, wat dacht je van een nachtje in een hotel? Ja, je leest het goed. Een nachtje in een hotel kan je het gevoel geven dat je echt op vakantie bent, zelfs als het hotel zich maar een paar straten verderop bevindt. En het beste? Het hoeft niet duur te zijn. Met een beetje speurwerk kun je vast een geweldige hotelaanbieding vinden voor een charmant, goedkoop hotel.

Ontdek jouw passie



Een staycation is ook de perfecte gelegenheid om nieuwe hobby’s te ontdekken. Heb je altijd al willen leren schilderen, of gitaar spelen, of zelfs jongleren? Nu is je kans! Maak van de gelegenheid gebruik om iets nieuws te leren. Vergeet tot slot ook niet om lekker te eten. Kook een uitgebreide maaltijd, bestel bij dat restaurant waar je altijd al eens wilde eten, of organiseer een barbecue met vrienden.

Dus daar heb je het, jouw gids voor de perfecte staycation. Het gaat er niet om hoe ver je reist, maar hoe je geniet van je tijd. Dus ga eropuit, ontdek nieuwe plekken, leer nieuwe dingen, en vooral, ontspan en geniet. Want wie heeft een ticket naar Bali nodig als je het paradijs in je eigen achtertuin kunt vinden?