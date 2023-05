We all love the sun! De warme zonnestralen die je huid raken is het ultieme zomergevoel, maar jouw huid is daar niet altijd blij mee. Veilig zonnen – kan dat wel? Hoe fijn de zon ook is en hoe blij we er zelf ook van worden, voor je huid is de straling schadelijk. Daarom is het belangrijk om je huid te beschermen tegen de zon, met een goede zonnebrand. Zo kun jij op een veilige manier zonnen en met een gerust hart van de zomerse zon genieten!

Het belang van zonnebrand

Zonlicht bevat verschillende soorten straling die diep kunnen doordringen in de huid, namelijk UVA- en UVB-straling. Het gaat zelfs door wolken en glas heen. Vaak denken we op een bewolkte dag: ‘’Ik hoef me niet in te smeren vandaag’’, maar niets is minder waar. Zelfs als het bewolkt is, kan de straling van de zon jouw huid dus bereiken. Deze straling beschadigt jouw huid en versnelt daarmee het huidverouderingsproces.

De kracht van UVB-straling is hoger dan die van UVA. Deze straling zorgt er bijvoorbeeld voor dat jouw huid bruin verkleurt of juist verbrandt. Het voordeel dat dit type straling met zich meebrengt, is de aanmaak van vitamine D. En die hebben we natuurlijk wel nodig.

Smeer je goed in

Iedereen heeft verschillende huidtypes en sommige mensen verbranden sneller dan een ander. Daarom is het belangrijk om de juiste beschermingsfactor te gebruiken. Door zonnebrandcrème te smeren met de zogeheten ‘Sun Protection Factor’, ofwel SPF, bescherm je de huid goed. Als je iemand bent die snel verbrandt, dan is een hoge beschermingsfactor nodig om je huid goed te beschermen.

Jezelf insmeren is dus heel belangrijk, maar er is ook ontzettend veel keuze op het gebied van zonnebrandcrème. Zo kun je ervoor kiezen om jezelf in te smeren met een natuurlijke zonnebrand. Deze is niet alleen goed voor je huid, maar ook voor de planeet! Happy Soaps heeft daarom de natuurlijke zonnebrandstick ontworpen. Je beschermt jezelf tegen de UV-stralingen en tegelijkertijd geniet je op een milieuvriendelijke manier van de zon. De zonnebrandsticks zijn net zo effectief als vloeibare zonnebrand, maar dan met minder schadelijke ingrediënten en beter voor het milieu.

Natuurlijke zonnebrand

De natuurlijke zonnebrandsticks van Happy Soaps heeft verschillende voordelen. Naast het beschermen van jouw huid tegen zowel UVA- als UVB-straling, heeft het ook nog eens een hydraterend effect op de huid. Daarnaast zit de stick in een kartonnen huls en niet in een plastic fles. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook nog eens super handig in gebruik! Geen lekkende flessen, geen vieze handen en je kunt altijd makkelijk jezelf insmeren wanneer dat nodig is. Laatste fijne voordeel: de sticks hebben beide een heerlijk frisse limoen geur!

Na het aanbrengen ben je direct beschermd tegen de straling van de zon en kun jij optimaal genieten!

Ohja, naast de handige zonnebrandstick in SPF 20 en SPF 30, is er ook nog een zonnebrandcrème met SPF 50. Zo is er voor ieder huidtype een geschikte variant.