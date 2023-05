Als er iets voortdurend aan verandering onderhevig is, is het de gamewereld wel. Elk jaar komen er weer een aantal nieuwe trends bij of zetten bestaande trends zich verder door. In dit artikel bespreken we de trends op het gebied van games in 2023.

Virtual reality en augmented reality worden steeds meer mainstream

Virtual reality (VR) staat eigenlijk al jaren aan de vooravond van de grote doorbraak. Dit is een computertechnologie waarbij het lijkt alsof je in een virtuele wereld bevindt. Door een speciale VR-bril op te zetten wordt je zicht afgesloten van de werkelijkheid en vervangen door een computergegeneerd beeld.

Virtual reality bleef lang voorbehouden aan echte liefhebbers door de hoge prijzen van de brillen, maar de technologie begint steeds meer terrein te winnen. Dit komt onder andere omdat er steeds meer betaalbare VR-brillen in de schappen te liggen. De verwachting is dat de prijs van VR-brillen in de komende jaren zal dalen en daardoor aantrekkelijker wordt voor een groter publiek.

Ook grootmacht Sony bracht dit jaar een VR-bril uit: de PlayStation VR2. Hier zit een aardig hoog prijskaartje aan (600 euro), maar daar krijg je dan wel een VR-bril van hoge kwaliteit voor terug.

Ook van augmented reality (AR), het broertje van virtual reality, gaan we de komende tijd waarschijnlijk meer zien. Het verschil met virtual reality is dat je hierbij nog steeds de werkelijkheid ziet, maar dan met computergegenereerde elementen. Hoewel er speciale AR-brillen bestaan, zijn die niet per se nodig: het kan namelijk ook gewoon met je smartphone. Dat maakt AR een stuk toegankelijker dan VR. Er zijn dan ook tal van AR-apps voor je smartphone beschikbaar en dat aanbod zal de komende jaren alleen maar worden uitgebreid.

Crossplay-games: via verschillende platformen tegen elkaar spelen

Tegen je vrienden gamen, is natuurlijk extra leuk. Veel mensen liepen echter al snel tegen het probleem op dat niet iedereen via hetzelfde platform speelt. In de toekomst hoeft dat geen probleem meer te vormen: crossplay-games zijn namelijk sterk in opkomst. Dit houdt in dat het spel op verschillende platformen tegen elkaar te spelen is. Een voorbeeld: de één speelt vanaf een Playstation 5, de ander vanaf een PlayStation 4, weer een ander via een Xbox Series X een laatste via een pc. Niet elke crossplay-game werkt via alle platforms, dus check dit wel even van tevoren.

Groei van de Nederlandse kansspelmarkt zet zich verder door

In oktober 2021 opende de Nederlandse kansspelmarkt en kan er in het land eindelijk legaal worden gegokt. Sindsdien maakte de kansspelmarkt een enorme groei door. Uit cijfers blijkt bijvoorbeeld dat er in januari 2023 859.000 spelersaccounts waren, tegenover 563.000 in juli 2022. Dat online casino’s hoog inzetten op de mobiele ervaring helpt daar zeker aan mee. Via een smartphone is het immers heel eenvoudig om altijd en overal je kansen te beproeven. Hoewel spelers natuurlijk hopen op een online jackpot of andere winsten, zijn de meeste casinospelletjes ook nog eens heel leuk om te spelen. De verwachting is dat de groei van de Nederlandse kansspelmarkt zich in de komende jaren doorzet en het aantal spelersaccounts verder groeit. Ook komen er naar verwachting meer aanbieders met een officiële Nederlandse licentie bij.

E-sports wordt bekender bij het grote publiek

E-sports houdt in dat er op professioneel niveau games worden gespeeld. Dit zit de afgelopen jaren sterk in de lift: de professionals verdienen er goed geld mee en de toernooien trekken veel mensen. In Nederland stonden e-sports nog lang in de kinderschoenen, maar hier komt verandering in. In juni vinden de eerste Olympische Spelen voor e-sports plaats in Singapore, dus dit is een goed voorbeeld dat e-sports langzamerhand bekender worden bij het grote publiek.