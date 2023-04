Het komt waarschijnlijk niet zo vaak voor dat je in een heel chique restaurant gaat dineren. Maar als je daar een keer een uitnodiging voor krijgt, is het goed om je daar wat betreft outfit alvast op voor te bereiden. Het eerste wat je moet doen om geen flater te slaan is checken of het restaurant kledingvoorschriften hanteert. Als dat zo is, ben je verplicht om je daaraan te houden, want anders word je niet toegelaten. Als er geen dresscode is kun je bij http://www.thestorewoerden.nl op zoek gaan naar een geschikte outfit.

Kleding die sowieso niet is toegestaan

Als een restaurant geen kledingvoorschriften heeft, moet je toch opletten wat je aantrekt. Het is een beetje van je eigen goede smaak afhankelijk welke clothes je uit de kast trekt. Het zal duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is dat je in een bikini in zo’n restaurant gaat zitten. Maak je er dus niet van af en doe moeite om er netjes uit te zien. Op zich is dat best leuk, want je kunt eerst bij wijze van ontspanning gaan douchen en daarna ga je jezelf lekker opdoffen. Neem daar voldoende tijd voor want anders raak je gestrest.

Kies voor iets waar je je prettig in voelt

Een diner in een luxueus restaurant duurt een hele tijd. Je krijgt soms tot wel 20 gangen, dus je moet een lange tijd aan tafel blijven zitten. Kies daarom voor kleding die comfortabel zit. Als je stoffen draagt die jeuk veroorzaken of die heel strak zitten, kan een diner in een restaurant een bijzonder nare ervaring zijn. Want je kunt niet telkens aan je kleren gaan trekken of frunniken. Kies dus voor iets waarin je op je gemak bent, en waarbij je je vrij voelt om te bewegen.

Sanitaire stop

Een diner in een luxueus restaurant kent niet alleen veel gangen, maar gaat ook vergezeld van veel drankjes. Je krijgt ongetwijfeld de nodige glaasjes wijn of enkele cocktails. Het is onvermijdelijk dat je één of meer keren tijdens het diner naar het toilet moet. Daar moet je bij de keuze van de kleding rekening mee houden. Een strak jurkje ziet er fantastisch uit aan tafel, maar is een drama als je naar het toilet moet. Misschien kun je met een vriendin afspreken dat jullie altijd samen naar het toilet gaan om elkaar te helpen. Kies anders voor kleding die je gemakkelijk kunt uittrekken.

Experimenteren mag

Als je naar een restaurant gaat waar geen dresscode geldt, heb je in principe alle vrijheid om je kleding te bepalen, zolang het maar niet ordinair is. Een laag uitgesneden jurkje of blouse is geen enkel probleem. Een chique restaurant is de ideale gelegenheid om eens een uitdagende en sexy outfit aan te trekken.