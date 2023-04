Die afgelopen jaar in het nieuws is geweest rondom de rel aangaande ‘The Voice of Holland’, waar ook de partner van Ali B. bij betrokken was. Maar hoeveel verdiend Breghje Kommers? Dat Breghje veel meer is dan de vrouw van Ali B. blijkt wel uit het feit dat ze mede-eigenaar is van het managementkantoor ‘SPEC’. In dit artikel vertellen we je over het vermogen, inkomen en andere interessante informatie rondom Breghje Kommers.

Wie is Breghje Kommers?

Breghje Kommers was tot voorkort niet veel meer dan ‘de vrouw van’ Ali B. Wanneer je een foto van haar voorbij zag komen, dan was de kans vrij groot dat de inmiddels uit beeld verdwenen rapper hier ook bij op stond. Breghje en Ali hebben samen kinderen en zijn in 2006 getrouwd en woonden samen in Almere. Na de hele rel rondom ‘The Voice of Holland’, blijken de twee ieder hun eigen weg te zijn gegaan. Ali B. zou schijnbaar naar Dubai zijn gegaan en is Breghje in het huis in Almere blijven wonen.

Breghje Kommers heeft jaren geleden samen met haar toenmalige man Ali B. het managementkantoor ‘SPEC’ opgezet. Hier heeft zowel Breghje als Ali een flink vermogen mee weten op te bouwen. Ze is dus veel meer dan alleen de vrouw van. Tijdens haar periode bij SPEC, was Breghje verantwoordelijk voor verschillende grote artiesten in ons land. Samen met haar man wist ze grote namen te binden aan het kantoor, zoals Boef, Famke Louise en nog veel meer. Helaas heeft de enorme rel rond The Voice, ook voor Breghje Kommers haar sporen nagelaten. De één naar de andere grote naam vertrok.

Waar verdiend Breghje Kommers haar geld mee?

Naast het succesvolle managementkantoor ‘SPEC’, is het vermogen van Breghje Kommers mede gegroeid door meerdere succesvolle bedrijven die ze heeft opgericht. Naast het vermogen van Breghje Kommers van 1,3 miljoen dat de waarde van SPEC vertegenwoordigd. Waar overigens de helft ook van in handen is van Ali B. Toch is Breghje Kommers niet dom en heeft ze meerdere bedrijven weten op te richten en met succes. Zo startte ze ook de BV’s Kommers Beheer B.V. en North Sea Camel B.V opgericht. Kommers Beheer B.V. focust zich met name op financiële instellingen. Kijkend naar de waarde van deze twee bedrijven, zien we dat dit samen met SPEC een vermogen van 1,5 tot 2 miljoen euro vertegenwoordigd.

Hoeveel is Breghje Kommers waard?

Kijkend naar de waarde van de bedrijven die Breghje Kommers heeft opgericht, kunnen we concluderen dat het vermogen van Breghje Kommers ongeveer 1,5 tot 2 miljoen euro bedraagt. Breghje Kommers heeft dus een hele mooie carrière opgebouwd, waarin ze met haar eigen bedrijven een flink vermogen heeft weten op te bouwen. Weg van haar omstreden partner, bewijst Breghje Kommers dat je met hard werken en doorzettingsvermogen dingen kunt bereiken!

Waar woont Breghje Kommers?

Inmiddels wonen Ali B en Breghje Kommers uit elkaar. Ali B. zou nooit de Almere hebben verlaten en schijnt nu te leven in Dubai. De liefde tussen Breghje Kommers en Ali B. is dus definitief helaas voorbij. Breghje is in Almere blijven wonen alwaar ze het huis deelt met haar kinderen. Wat ze precies doet in Almere, is niet duidelijk, maar het is aannemelijk dat ze het grootste deel van haar energie steekt in de bedrijven die ze heeft opgericht.

Wie is de vriend of man van Breghje Kommers?

Over de vriend of man van Breghje Kommers is helaas weinig bekend. Daar waar beide partners eerst nog zo openbaar hun liefde deelden, is er helaas niets meer bekend over een eventuele nieuwe partner. Wat wel bekend is, is dat Breghje Kommers zich steeds meer focust op haar bedrijf en het vermogen wat ze heeft weten op te bouwen.

Wat is het inkomen van Breghje Kommers?

Het exacte inkomen van Breghje Kommers is niet bekend. Het is aannemelijk dat ze grote bedragen heeft verdiend met de bedrijven die ze heeft opgezet, maar ook dat het enorm afhankelijk is geweest van de omzet van de laatste jaren. Aangezien Breghje Kommers inmiddels al vele bedrijven heeft opgericht en tot voorkort ook nog een managementkantoor had, is het inkomen – als we het al kunnen noemen – vast een aantal miljoenen euro’s waard.

