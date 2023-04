Hoeveel is Johan Derksen waard?

Wat is het vermogen van Johan Derksen? Deze vraag vind je sowieso interessant als je elke werkdag voor de televisie zit om deze man samen met Rene van der Gijp en Wilfred Genee te horen praten over de nieuwste ontwikkelingen. Derksen is overigens een oud-voetballer die tijdens zijn carrière voor onder meer Cambuur, Veendam en Haarlem heeft gespeeld. Hij heeft hierdoor het een en ander verdiend, al steeg zijn inkomen na zijn profcarrière flink. Dit komt natuurlijk door zijn werk als tafelgast in Vandaag Inside. Wat is het vermogen van Johan Derksen? Deze vraag beantwoorden we hieronder.

Wie is Johan Derksen?

Johan Derksen is een bekende Nederlandse voetbaljournalist, presentator en muzikant. Hij werd geboren op 31 januari 1949 in Heteren, Nederland. Derksen is vooral bekend geworden als voetbalanalist en presentator van verschillende voetbalprogramma’s op de Nederlandse televisie. Derksen begon zijn carrière als journalist bij verschillende regionale kranten in Nederland, voordat hij in 2000 ging werken als de hoofdredacteur van het voetbaltijdschrift VI.

In de jaren ’90 stapte hij ook over naar de televisiewereld en werd hij tafelgast van verschillende talkshows en sportprogramma’s. Zo was hij te zien bij Sport aan tafel samen met Hugo Camps en Ruud ter Weijden. Door rechtszaken werd het programma nel van de buis gehaald en vervangen door Voetbal Insite, wat gepresenteerd werd door Wilfred Genee. Inmiddels kennen we dit programma natuurlijk als Vandaag Inside, nadat het ondertussen ook nog veel andere namen heeft gekend. Camps is bovendien inmiddels vervangen door Rene van der Gijp.

Naast zijn werk als voetbalanalist en presentator is Johan Derksen ook een muzikant. Hij is een groot liefhebber van bluesmuziek en was manager van de band Cuby + Blizzards. Ook presenteerde hij Derksen on the Road, waarin hij naar een paar grondleggers van de Nederlandse popmuziek ging. Derksen heeft sinds oktober 2015 bovendien een eigen uitgeverij genaamd Voetbal Inside Boeken samen met zijn dochter Marieke Derksen en schrijver Michel van Egmond. Ook maakt Derksen een radioprogramma genaamd Muziek voor volwassenen, terwijl hij in zijn thuisstudio bovendien een eigen internetradiozender genaamd Grolloo Radio uitzendt.

Waar verdient Johan Derksen zijn geld mee?

Je weet inmiddels dus eigenlijk al dat Johan Derksen op meerdere manieren geld verdiend. Dit doet hij echter voornamelijk als vaste tafelgast van Vandaag Inside, wat inmiddels te zien is op SBS 6. Dit komt doordat het programma vorig jaar overstapte van RTL naar Talpa, wat ervoor zorgde dat Derksen samen met Wilfred Genee en Rene van der Gijp meer ging verdienen. Wat zijn inkomen inmiddels precies is, lees je later.

Hoeveel is Johan Derksen waard?

Het is nooit echt officieel bevestigd hoeveel geld Johan Derksen precies waard is. Maar wat we wel weten is dat hij door zijn verschillende activiteiten flink wat verdiend heeft. Zo staat hij erom bekend ‘miljonair’ te zijn in de Nederlandse media. Maar hoe hoog zijn vermogen precies is, dat weten we dus helaas nog niet. Ook kan je er dus vanuit gaan dat Derksen een flinke buffer heeft, voor het geval de één of andere zaak slecht zou lopen.

Hoeveel verdient Johan Derksen?

Het is niet bekend hoeveel Johan Derksen exact per jaar verdient. Wel weten we dat hij een paar jaar geleden enorme loonsverhogingen kreeg, toen het programma verhuisde van RTL naar Talpa. Hierdoor weten we dat Derksen tenminste € 500.000,- euro per jaar verdient aan Vandaag Inside. Daarnaast heeft hij ook nog andere inkomstenbronnen, zoals zijn muzikale carrière en zijn Latenz Records. Dit is dus zonder zijn naamsverbonden projecten zoals het voetbaltijdschrift VI, de boeken die hij uitgeeft en de radiozender die hij uitzendt.

Conclusie

Ondanks dat we niet precies weten hoeveel Johan Derksen waard is, is het wel duidelijk dat hij erg rijk is. Dit komt vooral door zijn werk bij Vandaag Inside, waar hij naar verluid € 500.000,- mee verdient. Bovendien heeft Derksen naast dit programma nog vele andere inkomstenbronnen. Denk hierbij aan zijn muzikale carrière, zijn Latenz Records, zijn boeken en zijn radiozender. Als we alle bronnen optellen, weten we dus dat Derksen erg veel geld verdiend. Echter weten we niet precies hoeveel hij nu precies waard is.

