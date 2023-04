De meeste mensen herkennen Marco als de man van Chantal Janzen, maar veel mensen vragen zich af wat het vermogen van Marco Geeratz nu eigenlijk is. Wat zijn de inkomsten die Marco verdient en hoe wordt hij zo rijk? In dit artikel krijg je antwoord op al je vragen over Marco Geeratz en zijn vermogen. We leggen je uit waar Marco zijn geld mee verdient en hoeveel hij waard is. Zo weet je precies wat het vermogen van Marco Geeratz is!

Wie is Marco Geeratz?

Marco Geeratz is geboren op 13 september 1972 in het Limburgse Tegelen. Naast dat hij bekend is als de man van Chantal Janzen, is hij ook een bekende ondernemer. Bovendien heeft hij één zoon uit een eerdere relatie en samen met Chantal hebben ze er nog twee. Het vermogen van Marco Geeratz bestaat grotendeels uit het vermogen dat hij met zijn vrouw samen heeft opgebouwd door hun bedrijven &C Media en Sumis Printmanagement.

Waar verdiend Marco Geeratz zijn geld mee?

Marco Geeratz heeft in het verleden verschillende marketingfuncties gehad, maar stapte in 2004 in zijn eigen bedrijf ‘M-print’, later omgedoopt tot Sumis Printmanagement. Dit bedrijf is tegenwoordig marktleider in België, Nederland en Luxemburg.

Naast Sumis Printmanagement hebben Chantal en Marco Geeratz samen een magazine genaamd &C Media opgericht. Daarnaast bezit Marco ook verschillende panden die hij verhuurt, terwijl hij regelmatig investeert in startups en innovatieve bedrijven.

Hoeveel is Marco Geeratz waard?

Hoewel het precieze bedrag niet bekend is, wordt het vermogen van Marco Geeratz geschat op zo’n 10-20 miljoen euro. Dit vermogen bestaat voornamelijk uit de investeringen die hij heeft gedaan in Sumis Printmanagement en &C Media. Daarnaast zorgen de verhuurde panden ervoor dat Marco Geeratz alleen maar meer vermogen vergaart.

Waar woont Marco Geeratz?

Marco Geeratz woont samen met Chantal Janzen in het Amsterdamse Centrum, vlakbij de bekende grachten. Ze hebben daar hun huis, dat goed beveiligd is en waar ze vaak hun rust vinden.

Wie is de vrouw van Marco Geeratz?

Chantal Janzen is de vrouw van Marco Geeratz. De twee leerden elkaar kennen vlak na de oprichting van M-print en trouwden twee jaar later in Londen.

Inkomen van Marco Geeratz

Het inkomen van Marco Geeratz is afhankelijk van verschillende factoren. Als eigenaar van Sumis Printmanagement en &C Media verdient hij enorm veel geld, maar ook als ondernemer en investeerder maakt hij enorm veel winst. Daarnaast verdient hij geld met zijn verhuurde panden. Uiteindelijk wordt het inkomen van Marco Geeratz geschat op zo’n 3-5 miljoen per jaar.

Hoeveel vermogen Marcus Geeratz nu precies bezit, weten we niet zeker. Wat wel zeker is, is dat Marco Geeratz met zijn investeringen, bedrijven en verhuurde panden enorm succesvol is en dat hij enorm veel vermogen heeft weten te vergaren. Daarnaast is Chantal Janzen er een grote factor in, waardoor het vermogen van Marco Geeratz en Chantal Janzen moeiteloos blijft toenemen.

Q1: Wat is de geboortedatum van Marco Geeratz?

A1: 13 september 1972