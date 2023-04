Dutch Performante die eigenlijk Chahid Charrak heet, is een ondernemer die de laatste tijd viraal gaat op het internet. Op YouTube en social media gaat Chahid Charrak door het leven als Dutch Performante. Wanneer je Chahid voorbij ziet komen op YouTube, merk je al snel dat Dutch Performante een flink vermogen heeft opgebouwd. Het vermogen dat Dutch Performante heeft weten te vergaren, komt zeker niet alleen dankzij zijn Video’s op YouTube. Hij is namelijk een succesvolle ondernemer en heeft zes ondernemingen waarmee Dutch Performante helemaal zelf zijn vermogen heeft op weten te bouwen. In dit artikel bespreken we wie Chahid Charrak is en hoe Dutch Performante zijn vermogen precies heeft op weten te bouwen.

Wie is Dutch Performante?

Met filmpjes van zijn Lamborghini en ontmoetingen met bekende YouTubers, heeft Dutch Performante in een korte tijd veel volgers en media-aandacht gekregen. Hij begon op zijn achttiende samen met zijn stiefvader een handel in sanitaire tegels waarmee hij veel geld heeft verdiend. Chahid Charrak heeft hierna hard moeten werken om zijn vermogen op te bouwen, maar hij had toen nog niet door hoeveel geld hij daadwerkelijk verdiende.

Waar verdient Dutch Performante zijn geld mee?

Door zijn ondernemingsgeest en inspanningen heeft Dutch Performante een prachtige villa, een gouden Lamborghini en een eigen zwembad gekocht. Zijn grootste bedrijf heeft in 2019 alleen al 21 miljoen euro opgebracht waardoor Chahid Charrak plek 83 van de Twinkle top 100 heeft weten te 12cn.

Hoeveel is Dutch Performante waard?

Het is lastig in te schatten hoeveel vermogen Dutch Performante heeft op weten te bouwen. Veel mensen schatten zijn vermogen in op meer dan vijf miljoen euro. Dit komt omdat het bedrijfsleven van Chahid Charrak veelbelovend is en omdat hij al op jonge leeftijd gestopt is met school om direct met het werken te beginnen.

Waar woont Dutch Performante?

Om aan deze luxueuze levensstijl te kunnen voldoen, heeft Dutch Performante een villa gekocht in Amsterdam. Hier heeft hij een eigen zwembad en prachtige tuin.

Wat is de nationaliteit van Dutch Performante?

Chahid Charrak is van Marokkaanse afkomst en heeft daarom de Marokkaanse nationaliteit.

Wie is de vriendin van Chahid Charrak?

Chahid Charrak is momenteel single, maar hij was eerder in een relatie met de bekende YouTuber Noor Stars die zichzelf NoorStars noemt op Instagram.

Inkomen van Chahid Charrak aka Dutch Performante

Het inkomen van Chahid Charrak is lastig in te schatten omdat het bedrijf van Chahid Charrak private informatie is. De cijfers die Chahid verkrijgt vanuit andere bronnen zoals YouTube en Instagram, geven een goed beeld van wat Dutch Performante waard is. Met de cijfers die momenteel worden genoemd wordt geschat dat het inkomen van Dutch Performante momenteel ergens tussen de 500.000 en 1.000.000 euro per jaar ligt.

