Wie is Irene Schouten?

Irene Schouten is geboren in de plaats Zwaagdijk-Oost in 1992. Irene Schouten is bekend dankzij haar successen als schaatsster die zowel op inlineskates te zien is op de marathon als op de lange baan op haar schaatsen. Ze schaatst voor Team Anker en in de marathon voor Timpaan samen met Corina Strikwerda en Maaike Vos. Sinds 2015 traint Irene Schouten bij Jillert Anema voor de ploeg van Clafis. Dit team is in 2018 overgegaan in Team EasyJet en daarna Team Zaanlander. Het team waar ze voor rijdt in de marathon is Team Royal A-Ware. Van het jaar 2013 tot en met 2017 en ook in 2019 werd ze Nederlands kampioen massastart. Ook werd ze in 2015 en 2019 wereldkampioen massastart. In 2021 werd ze wereldkampioen op de 5000 meter en de ploegenachtervolging.

Waar verdient Irene Schouten haar geld mee?

We bespreken wat Irene Schouten de afgelopen winterspelen heeft verdient met al haar successen en hoeveel ze verdient bij haar teams en sponsoren. Wanneer je als Olympische sporter een medaille wint, zit hier ook een vergoeding aan vast. De hoogte van deze vergoeding is als volgt: Voor een bronzen medaille krijg je 15.000 euro, voor een zilveren medaille 22.500 euro en voor een gouden plak krijgt een sporter 30.000 euro. Wanneer je met een eenvoudige rekensom zal rekenen zal Irene Schouten de afgelopen winterspelen dus ruim een ton hebben verdient, maar niets is minder waar. De bond die over de Nederlandse teams gaat tijdens de Olympische Spelen hanteert namelijk een verdeelsleutel. Dit betekent dat je alleen voor de eerste medaille volledig betaald krijgt. Uiteindelijk heeft Irene Schouten in de afgelopen winterspelen 62.500 euro bij elkaar geschaatst. Daarnaast verdient Irene Schouten ook nog geld bij verschillende schaatsteams en heeft ze enkele persoonlijke sponsordeals.

Hoeveel is Irene Schouten waard?

Op het internet is niet heel veel te vinden over het vermogen van Irene Schouten, ze komt ook niet vaak in het nieuws voor iets wat Irene Schouten met haar vermogen heeft gekocht. Je kunt dus zeggen dat Irene schouten erg bescheiden is. We weten dat Irene Schouten in de laatste editie van de Olympische winterspelen drie plakken heeft gewonnen. Hiermee heeft ze dus 62.500 euro verdient. Zoals we eerder al aan hebben gegeven, is het erg lastig om met concrete feiten het exacte vermogen van Irene Schouten te achterhalen. Wel kunnen we redelijk inschatten dat Irene Schouten zeker geen armoede te lijden heeft.

Aangezien Irene Schouten voor een aantal bekende teams schaatst, wraakt zij diverse inkomsten uit sponsorships en evenementen. Ook heeft ze salaris gegevens uit het verleden openbaar gemaakt die we kunnen gebruiken om een idee te krijgen van het vermogen van Irene Schouten. Aan de hand hiervan kunnen we inschatten dat Irene Schouten een netto vermogen heeft van ongeveer 1 miljoen euro.

Samengevat is het vermogen van Irene Schouten dus duidelijk hoog. Hoewel het precieze vermogen moeilijk aan te tonen is, kunnen we wel zijn dat Irene Schouten goed voor de dag komt. Haar resultaten op de Olympische Spelen laten zien dat ze een harde werker is, wat zich ook vertaalt in haar vermogen.

Q1: Wat heeft Irene Schouten verdiend met haar successen bij de laatste Olympische Winterspelen?

A1: Irene Schouten heeft bij de laatste Olympische Winterspelen 62.500 euro verdiend.

Q2: Wat is de verdeelsleutel die de bond tijdens de Olympische Spelen hanteert?

A2: De bond hanteert een verdeelsleutel waardoor je alleen voor de eerste medaille volledig betaald krijgt.

Q3: Hoeveel inkomsten verdient Irene Schouten uit sponsorships en evenementen?

A3: Irene Schouten verdient verschillende inkomsten uit sponsorships en evenementen.

Q4: Wat hebben we weten te achterhalen over het vermogen van Irene Schouten?

A4: We kunnen inschatten dat Irene Schouten een netto vermogen van ongeveer 1 miljoen euro heeft.

Q5: In welke plaats is Irene Schouten geboren?

A5: Irene Schouten is geboren in de plaats Zwaagdijk-Oost in 1992.