Iedereen heeft er wel over gehoord; de schandalen rondom The Voice of Holland. Ook Ali B, echte naam Ali Bouali, leek hier een groot aandeel in te hebben. De rapper is al sinds 2013 jurylid in het programma en wordt beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Toch heeft Ali B tussen al het drama ook goed verdiend als rapper en andere zaken. In dit artikel bekijken we precies wat het vermogen van Ali B is en waar hij dat mee verdiend.

Wie is Ali B?

Ali B is geboren in Zaanstad in 1981, maar groeide op in Amsterdam-Oost. Op zijn veertiende verhuisde hij naar Almere. Hier leidde hij een wild bestaan waarin hij verslaafd raakte aan gokken en drugs. Om een uitweg te zoeken begon Ali B toen met muziek maken. Zijn doorbraak kwam in 2004 met het nummer ‘Ik ben je zat’. Sinds 2013 is Ali Bouali ook te zien als jurylid bij ‘The Voice of Holland’ en ‘The Voice Kids’. Ook heeft de rapper in het verleden verschillende awards gewonnen, waaronder de TMF Award.

Waar verdient Ali B zijn geld mee?

Ali B verdient het grootste deel van zijn vermogen met zijn muziekcarrière. Daarnaast heeft hij zijn financiën goed op orde en verdient hij ook geld met optredens en andere media-optredens. Vooral bij ‘The Voice of Holland’ is hij bekend geworden. Hier verdiende hij als jurylid ongeveer 400.000 euro per seizoen. Ook verdient Ali B veel geld met zijn vastgoed. In december 2019 kocht Ali b namelijk 40 panden.

Hoeveel is Ali B waard?

Ali B heeft vier bedrijven en hiervan kunnen we aflezen hoeveel hij waard is. Zijn grootste bedrijf Spec Entertainment B.V. heeft een eigen vermogen van ongeveer 18.000 euro. Toch vermeldt de bankrekening van dit bedrijf een saldo van meer dan een miljoen euro. Ook hebben zijn andere bedrijven jaarlijks een omzet van 1.5 miljoen euro. Wanneer je kijkt bij SPEC Holding B.V. kun je zien dat Ali B een flinke eigen inbreng heeft, wat betekent dat hij hier regelmatig geld instopt.

Ali Bouali heeft dus een flink vermogen opgebouwd in de loop der jaren. Door zijn muziekcarrière, media-optredens, grondbezit en investeringen in het bedrijf SPEC Holding BV is Ali Bouali een van de best verdienende rappers van Nederland.

Waar woont Ali B?

Ali B woont samen met zijn gezin in De Meern in Utrecht. Hij heeft hier een luxe villa gekocht voor een achtcijferig bedrag. De villa heeft vier slaapkamers en drie badkamers en is gelegen aan de buitenrand van Utrecht. Ali B en zijn gezin wonen hier al een paar jaar.

Wie is de vrouw van Ali B?

De vrouw van Ali B heet Fatima Elatik. Fatima is een Nederlandse vlogger die veel kinderen entertaint met haar video’s op YouTube. Ze stond bijvoorbeeld ook in de Talkshow ‘Jinek’. Verder heeft Fatima een eigen Instagram-account en verkoopt ze af en toe merchandise, zoals petjes en sweaters. Ook is Fatima bezig met het starten van een kledinglijn.

Inkomen van Ali B

Ali B verdiende in 2020 ongeveer 1 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door zijn muziekcarrière, optredens en jurywerk bij ‘The Voice of Holland’. Omdat Ali B investeringen doet in diverse projecten en bedrijven is zijn inkomen elk jaar onvoorspelbaar. Ali B zorgt er wel voor dat hij ieder jaar meer verdient dan het voorgaande jaar.

Conclusie

We hebben hierboven bekeken wat het vermogen van Ali B is en waar hij zijn geld mee verdient. Uit de cijfers blijkt dat Ali B een flink vermogen heeft opgebouwd door middel van zijn muziekcarrière, media-optredens, grondbezit en investeringen. Ook is Ali B een bekend gezicht in de Nederlandse televisie. In 2020 verdiende Ali B ongeveer 1 miljoen euro en dit bedrag lijkt de komende jaren alleen maar te stijgen.

