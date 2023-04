Marie Verhulst is de dochter van Gert Verhulst en de zus van Viktor Verhulst. Sterker nog, Marie Verhulst is de opvolger van haar vader en inmiddels het nieuwe baasje van Samson. Dat het vermogen van Marie Verhulst de afgelopen jaren flink is gegroeid dat blijkt wel uit de enorme populariteit van Samson en Gert en inmiddels dus Marie. Marie Verhulst is als nieuwe baasjedus goed ontvangen. Niet alleen in België, maar ook in Nederland is ze uitermate populair. Het is daarom dus ook niet zo gek dat Marie Verhulst de komende jaren nog te zien zal zijn als baasje Samson, maar wat het is het vermogen van Marie Verhulst?

Wie is Marie Verhulst?

Marie Verhulst is geboren op 14 september 1995 net als haar broer Viktor ook in Brasschaat, in België. In eerste instantie werd Marie Verhulst geïntroduceerd als het extra baasje van Samson, maar daar kwam al snel verandering in. Vader Gert trad steeds verder naar de achtergrond en inmiddels is Marie niet meer weg te denken van het podium. Het leuke aan deze twee, is dat je ze ook gewoon voor je eigen theater zou kunnen boeken. Het enige waar je wel even rekening mee houden, is dat Marie Verhulst met haar pratende hond ruim 4.000 euro vraagt voor een live on tape van 30 minuten of een meet & greet van 90 minuten, waar je dan ook met beide op de foto mag. Het vermogen van Marie Verhulst zal dus ook de komende jaren goed doorgroeien.

Waar verdiend Marie Verhulst haar geld mee?

Naast de vele optredens in de verschillende theaters, treed ze ook op in het theater van het Plopsaland de Panne van haar vader Gert. Daarnaast voert ze ook verder in het land tientallen shows en is ze een ware hit in België. Met name door het optreden met hond Samson, maar ook door de vele prachtige liedjes die ze zingt. Het vermogen van Marie Verhulst wordt daarom dan ook jaarlijks steeds meer. Zoals je ook hierboven hebt kunnen lezen, verdiend Marie Verhulst met een optreden van een half uur ruim 4.000 euro.

Hoeveel is Marie Verhulst waard?

Hoeveel Marie Verhulst exact waard is dat kunnen we niet achterhalen. Wat we wel weten, is dat Marie zo’n 100 optreden per jaar doet, alleen de shows die we op het internet hebben kunnen achterhalen. Met een prijskaartje van ruim 4.000 euro per show, is alleen dit al zo’n 400.000 euro op jaarbasis. Daarnaast heeft Marie ook nog een aanzienlijk deel van haar vermogen geërfd van haar vader Gert.

Waar woont Marie Verhulst?

Marie Verhulst woont in haar geboortestad Brasschaat. Deze gemeente is gelegen in de provincie Antwerpen, in het noorden van België. Daarnaast is Marie Verhulst ook regelmatig in Nederland te vinden voor optredens. Ze is dan vaak te vinden in de randstad in de grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Verder is Marie nog vele andere plaatsen te vinden, waaronder Londen.

Wie is de vriend van Marie Verhulst?

Marie Verhulst was lange tijd in een relatie met acteur Gianni Rossini. Gasten uit haar omgeving zeggen dat Gianni Rossini perfect bij Marie past en dat er een duidelijke chemie is tussen de twee. Hoe de relatie er nu voorstaan, is niet precies bekend. Wel weten we dat Marie Verhulst nog steeds single is. Wel heeft ze haar familie en vele vrienden om zich heen.

Inkomen van Marie Verhulst?

Het inkomen van Marie Verhulst lijkt jaarlijks te stijgen, door de enorme populariteit van Samson en Gert. Daarnaast is Marie ook nog op vele andere manieren aan het verdienen. Zo heeft ze ook een aantal producten in de schappen staan. Verder heeft Marie een aanzienlijk deel van het vermogen van haar vader Gert geërfd. Het exacte inkomen en vermogen van Marie Verhulst is dan ook niet bekend. Wel weten we dat Marie Verhulst genoeg verdiend om een luxe leven te leiden.

