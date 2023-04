De meeste mensen zijn bekend met Jeroen Rietbergen door zijn aandeel in het schandaal van ‘The Voice of Holland’ Zijn carrière stond na het schandaal erg onder druk, maar wat is precies het vermogen van Jeroen Rietbergen, en hoe verdient hij precies zijn geld? In dit artikel bespreken we het leven en het vermogen van Jeroen Rietbergen. Ben je benieuwd hoe Jeroen Rietbergen er financieel voor staat na het schandaal rondom ‘The Voice’? Lees er dan alles over in dit artikel.

Wie is Jeroen Rietbergen?

De carrière van Jeroen Rietbergen staat dus erg onder druk na zijn aandeel in het schandaal rondom het televisieprogramma ‘ The Voice of Holland’. De kans is zelfs groot dat Jeroen Rietbergen zijn carrière op de televisie helemaal voorbij is.

De muzikant werd namelijk door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Inmiddels is hij zijn baan bij The Voice al kwijtgeraakt, maar Jeroen Rietbergen heeft in zijn tijd bij het programma een flink vermogen weten te verdienen. Hoeveel het vermogen van Jeroen Rietbergen precies is bespreken we later.

Waar verdient Jeroen Rietbergen zijn geld mee?

Jeroen Rietbergen was de bandleider bij het programma The Voice. Naast zijn werkzaamheden als bandleider, verdiende Jeroen Rietbergen ook geld om zijn vermogen te vergroten door muziek te schrijven voor films. Ook trad hij regelmatig op in de band van Edwin Evers. Hier werd hij na de beschuldigingen ook meteen uitgezet.

Linda de Mol heeft zelf namelijk een vermogen van 30 miljoen euro. Jeroen Rietbergen zelf heeft waarschijnlijk maar een paar miljoen euro aan vermogen. Dit heeft hij verdient aan een jarenlange carrière in de muziek. Niet alleen voor The Voice, maar ook voor het maken van muziek voor films en series. Hij heeft bijvoorbeeld muziek gemaakt voor de Nederlandse film ‘Terug naar de Kust’.

Hoeveel is Jeroen Rietbergen waard?

Quote heeft al een poging om achter het vermogen van Jeroen Rietbergen te komen. Quote maakte een schatting van 34 miljoen euro. Dit heeft voor een groot deel te maken met zijn relatie met Linda de Mol. Wat het vermogen van Jeroen Rietbergen zelf is, is lastig in te schatten. We denken dat dit ongeveer 6 miljoen euro is. Nadat het nieuws rondom het schandaal naar buiten kwam, is Jeroen Rietbergen vertrokken naar een afkickkliniek in Nashville. Hierdoor zal het vermogen van Jeroen Rietbergen dus niet stijgen, maar juist dalen.

Waar woont Jeroen Rietbergen?

Op dit moment woont Jeroen Rietbergen in de Verenigde Staten, waar hij in een afkickkliniek verblijft. Hier verblijft hij al enige tijd, dus het is onbekend wanneer hij terug zal keren naar Nederland. Veel mensen zijn benieuwd naar wat Jeroen Rietbergen zal doen als hij terugkeert naar Nederland. Of hij terug kan keren naar de muziekindustrie is nog onduidelijk.

Wie is de vriendin van Jeroen Rietbergen?

Op dit moment heeft Jeroen Rietbergen geen vriendin. Hoewel hij in het verleden een relatie had met Linda de Mol, is deze al een aantal jaren geleden gestopt. Jeroen Rietbergen is daarna nooit meer een vaste relatie aangegaan, wat mogelijk te maken heeft met zijn drukke carrière.

Inkomen van Jeroen Rietbergen

Ondanks het slechte nieuws rondom zijn schandaal, is Jeroen Rietbergen toch een van de best betaalde muzikanten van Nederland. Hoewel hij meeste van zijn inkomsten verkrijgt uit optredens, verdiende hij ook geld door het schrijven van muziek voor verschillende televisieprogramma’s. Ook verdiende hij geld door het optreden in verschillende bands. Daarnaast verdiende Jeroen Rietbergen ook geld als bandleider voor het programma The Voice.

Hoewel het precies totale inkomen van Jeroen Rietbergen moeilijk in te schatten is, is het wel duidelijk dat hij een best aardig salaris heeft verdiend. Voordat hij naar de afkickkliniek ging, was zijn vermogen ongeveer zes miljoen euro. Dit is natuurlijk nog steeds een behoorlijk bedrag, maar minder dan de vele miljoenen die hij anders verdiende.

Q1. Wat is het vermogen van Jeroen Rietbergen?

A1.Het vermogen van Jeroen Rietbergen wordt geschat op ongeveer 6 miljoen euro.

Q2. Waar verdient Jeroen Rietbergen zijn geld mee?

A2. Jeroen Rietbergen verdiende zijn geld als bandleider voor The Voice, door muziek te schrijven voor films en door optredens in de band van Edwin Evers.

Q3. Hoevaak is het vermogen van Linda de Mol?

A3. Het vermogen van Linda de Mol wordt geschat op 30 miljoen euro.

Q4. Waar woont Jeroen Rietbergen?

A4. Jeroen Rietbergen woont momenteel in de Verenigde Staten in een afkickkliniek.

Q5. Wie is de vriendin van Jeroen Rietbergen?

A5. De vriendin van Jeroen Rietbergen is op dit moment onbekend.