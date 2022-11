Wanneer je gaat klussen heb je allerlei gereedschap nodig. Zonder het juiste gereedschap kun je bepaalde klusjes niet optimaal uitvoeren. Het is daarom belangrijk dat je de juiste spullen in huis hebt. Maar naast gereedschap is het ook altijd handig om kit in huis te hebben. Kit wordt gebruikt om voegen af te dichten en materiaal aan elkaar te lijmen. Er bestaan allerlei soorten kit. Welke jij het beste kan gebruiken vertellen we hieronder. Benieuwd? Lees dan snel verder.

Siliconenkit

Siliconenkit wordt vaak gebruikt in badkamers. Deze kit is namelijk water- en schimmelbestendig. Daarnaast is het een erg elastisch product. De kit beweegt met de voeg mee, zonder dat er kans is op scheuren. Dit is dus het ideale product om te gebruiken voor jouw douchecabine, toilet en wasbak.

Acrylaatkit

Acrylaatkit is een kit dat veel wordt gebruikt. Deze kit heeft als belangrijkste functie dat het voegen in bijvoorbeeld wanden en muren kan dichten. Het product droogt snel en heeft een lange levensduur. Daarnaast is acrylaatkit makkelijk overschilderbaar. Overschilderbare kit zorgt ervoor dat je een mooi geheel kunt creëren. Tot slot is acrylaatkit geschikt voor bijna alle ondergronden en kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Beglazingskit

Met beglazingskit kun je het glas in jouw woning isoleren. Hierdoor zorg je ervoor dat je woning vocht en tocht bestendig blijft. Deze kit wordt vaak gebruikt voor kozijnen, gevels en vensterbanken. Beglazingskit heeft vaak een lange levensduur en zorgt voor een mooie afwerking.

Montagekit

Montagekit wordt veel gebruikt voor bouwprojecten waarbij bijvoorbeeld plinten of hout aan elkaar vastgemaakt moeten worden. Deze kit is een goede vervanger van schroeven en spijkers. De droogtijd van montagekit kan erg verschillen per soort kit. Zo zijn er soorten die gelijk droog zijn, maar bij andere soorten moet je enkele uren geduld hebben.

Hittebestendige kit

Hittebestendige kit wordt vaak gebruikt voor plekken waar de temperatuur hoog kan oplopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thermostaten, autoaandrijvingen en verwarmingsbuizen. Sommige hittebestendige kitten kunnen zelfs een voeg goed afdichten tot 1500°C.

Bestel jouw kit gemakkelijk online!

Wil je na het lezen van deze informatie jouw eigen kit bestellen? Dat kan gemakkelijk online. Er is online een ruim aanbod aan allerlei soorten kitten te vinden. Per kitsoort zijn verschillende producten verkrijgbaar. Deze producten kunnen van elkaar verschillen in kleur en functie. Weet je niet precies welke kit jij nodig hebt? Laat je dan adviseren!