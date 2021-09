Ben je bereid om te stoppen met roken? Dan is e-sigaret het beste hulpmiddel naar het einde toe. Heb je vaker feestjes thuis, waar er veel wordt gerookt? Dan is elektronisch roken de beste keuze. Het maakt niet uit waarom u een e-sigaret gebruikt, maar het allerbelangrijkste wat je nodig hebt is de e-liquid. De e-sigaret werkt niet zonder e-liquid, omdat de vloeistof wordt verdampt. Gaat u e-liquid kopen? Dan zijn er een paar punten waarop je moet letten.

1 De smaken

Sigaretten hebben bijna dezelfde smaak, bepaalde zijn sterker dan de ander maar verschillen niet veel. De e-liquid smaken zijn variërend, je mag zelf kiezen welke smaak bij jou past. Let erop dat de e-sigaretten in soorten voorkomen en niet alle smaken passen bij een bepaald e-sigaret. Ook kunt u speciale e-liquid kopen zoals koffie, gecombineerde kruiden, karamel, fruitsmaken en nog meer.

2 Het nicotinegehalte

De meest gebruikte smaak bij e-liquid is nicotine en het wordt ook gebruikt door verslavende rokers die willen stoppen met roken. Ze hebben de kans om zelf de nicotine hoeveelheid te bepalen in mg, dit kunnen ze langzaam verminderen totdat ze e-liquid gebruiken zonder nicotine. In het begin kan het nicotinegehalte bij 12 mg en na enkele tijden droppen naar 6 mg.

3 De e-sigaret waarin het past

Je kan alle soorten smaken e-liquid roken, maar let erop dat niet alle e-liquid smaken passen bij de elk soort e-sigaret. Bij aankoop moet je vragen welke smaken bij de e-sigaret passen. Meestal heeft elk merk zijn eigen vloeistof. U kunt zelf smaken combineren of kies voor de e-sigaretten en e-liquid bij de volgende site e-sigaret mr-joy.nl.